Ассоциация ингушской молодежи «Даим» яркий представитель целеустремленных молодых людей, словом и делом стремящихся принести пользу обществу и прославить свою малую родину. Общественная организация ведет свою деятельность пятый год, она была создана в 2018 году по инициативе Магомеда Барханоева, который на тот момент являлся сотрудником постоянного представительства Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации. К тому моменту молодой человек уже имел опыт в общественной деятельности: на протяжении двух лет студент РАНХиГС был председателем ингушской общины в Москве при своем вузе.

«На тот момент не было какой-то единой площадки, где наши ингушские студенты могли бы в непринужденной обстановке собираться, знакомиться, общаться, перенимать опыт и проводить мероприятия. Я горел этой темой, идеей объединять наших ребят. Меня всегда радовали мероприятия, на которых собиралась наша молодежь. Тем более на тот момент это имело отношение и к моей сфере деятельности», — рассказывает Магомед Барханоев.

По собственному опыту он знал, как, находясь вдалеке от дома, родной республики, зачастую не хватает общения с земляками и насколько ободряет простое общение на родном языке.

«Есть учебные заведения, где обучаются много студентов-ингушей, а есть места, где их единицы. Поэтому моей целью было создание ассоциации, где собирались бы студенты из самых разных вузов или ссузов», — рассказывает он.

На тот период костяк организации состоял из 12 человек. Заместителем Магомеда на протяжении 3,5 лет оставался его коллега по постпредству — Цечоев Шамиль. Сегодня должность заместителей занимают Дана Наурбиева и Ибрагим Медаров. Проектную группу Ассоциации ингушской молодежи «Даим» возглавляет Магомед-Амин Парчиев.

«Совместно с Шамилем мы успели сделать очень много. И если изначально нас было 12 человек, то на сегодняшний день примерно 100 человек. При желании их могло бы быть вдвое или второе больше, но одним из критериев, которые я поставил перед собой — это качество, а не количество. Я всегда от ребят требовал активности, заинтересованности и участия в жизни ассоциации», — говорит руководитель «Даим».

К созданию общественного объединения Магомед Барханоев подошёл со всей ответственностью, имея свое видение будущей ассоциации, ее цели и планы.

«Изначально у меня были четкие правила, которые по сегодняшний день соблюдается ребятами. К посещаемости отношение было строгим. Если участник пропускал встречи по объективным причинам и предупреждал нас, то мы шли навстречу. Но если человек вступал в ассоциацию ради галочки и мог спокойно пропустить более 3 раз, то его исключали. Следили также, чтобы все соответствовало нашему менталитету, эхь, эздел, г1улакх», — отмечает Магомед Барханоев.

По словам молодого человека, все это делалось ради поддержания здоровой атмосферы в коллективе и во избежание неприятных инцидентов.

В ассоциации «Даим» действует 4 основных направления: интеллектуальное, волонтёрское, спортивное и игровое. Волонтерский клуб оказывает помощь при проведении различных акций (садака), мероприятий при Постпредстве РИ. В рамках интеллектуального клуба проводятся всевозможные тренинги, викторины, игры в формате «Что? Где? Когда?». Спортивный клуб специализируется на проведении соревнований по футболу, баскетболу, волейболу, армрестлингу и др. Игровой включает в себя день игр и просмотр кино на ингушскую тематику. Это встречи участников в непринужденной обстановке, когда, играя, к примеру, в «Мафию», ребята знакомятся друг с другом, лучше узнают.

Особое место в ассоциации ингушской молодежи занимает волонтерское направление. Традиционными стали благотворительные акции. Так, в начале своей деятельности участники «Даим» раздали за ингушский народ садака (добровольную милостыню). Студенты посетили благотворительный фонд «Дом доброты», медико-социальное учреждение (хоспис), а также площадь главной мечети, раздав национальную еду и отправив собранные средства малоимущим и людям с инвалидностью в родную республику.

«Один из таких крупных выездов была поездка в Интердом имени Е. Д. Стасовой в г. Иваново в 2019 году. На тот момент там было 34 ребёнка из Республики Ингушетия. Мы организовали для них мастер-класс по ингушскому танцу, а также преподнесли подарки, среди которых были сувениры-башни, как напоминание о родном. Важным моментом стало то, что мы также смогли подарить Интердому стиральную бытовую технику», — вспоминает Магомед Барханоев, заместитель руководителя Центра управления регионом.

За 4 года деятельности Ассоциацией ингушской молодежи «Даим» было проведено сотни встреч и мероприятий, среди которых волонтёрские и донорские акции, литературные вечера, брейн-ринги, спортивные состязания, турнир по шахматам и другие.

Патриотическая составляющая прослеживается во всей деятельности «Даим». Активисты «Даим» принимают участие в традиционных вечерах памяти, посвящённых годовщине сталинской депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию, в государственном музее истории ГУЛАГа, а также посвященных этнической чистке 1992 года.

«Было проведено очень много мероприятий. Значительная часть из которых проводилась совместно с постпредством РИ. Хочется отметить акцию, ставшую традиционной — раздачу саг1 в мечети в месяц Рамадан как в качестве продуктов, купленных в магазине, так и блюд, приготовленных нашими девушками. А также в рамках ежегодного мероприятия «Шатер Рамадана» был проведён вечер Ингушетии при поддержке постоянного представительства республики. Члены «Даим» приняли активное участие в подготовке и проведении вечера», — рассказывает Магомед Барханоев.

Значимым для ингушских общественников было участие 19 марта 2023 года в фестивале культуры. Студентами разных землячеств было организовано крупное мероприятие. Члены ассоциации подготовили отличную программу и в лучшем свете представили Республику Ингушетия: вкусная еда, танцы, знакомства, приятное времяпрепровождение.

Важным направлением деятельности Ассоциации ингушской молодежи «Даим» давно стало посещение маленьких ингушских пациентов, выезжающих на лечение в столицу, а также помощь многодетным и малоимущим ингушским семьям, проживающим в Москве.

«Осуществив сбор средств, у нас появилась возможность помочь с покупкой необходимой одежды, лекарств и продуктов питания. Также помогли физической помощью по дому и порадовали маленьких членов семейств хорошими подарками», — говорит он.

Стоит отметить, что расходы на волонтерские мероприятия покрывались за счет самих участников — молодых ингушских активистов из Москвы.

«Для успешной работы мы разделили обязанности. Каждый отвечает за определенное направление, и это дает результаты. Сегодня работа хорошо построена и ведется размеренно. Но вспоминая начало «Даим», могу сказать, что дела ассоциации занимали почти все время. Пять дней в неделю я работал на госслужбе, а выходные полностью посвящал «Даим», — с улыбкой вспоминает молодой госслужащий.

«Но сегодня мы видим плоды своей деятельности. Ребята, которые вчера еще проводили с нами акции, сегодня уже дипломированные специалисты и работают в разных сферах. Много теплых отзывов о том, что на нашей площадке завязалась настоящая дружба, а члены ассоциации поддерживают и сегодня отношения», — говорит он.

Останавливаться на достигнутом активисты Ассоциации ингушской молодежи «Даим» не планируют. У них в планах проведение мероприятий, ставших доброй традицией, организация цикла встреч с известными людьми из числа ингушского народа, которые внесли большой вклад в создание и становление республики.

«Мы чуть пытаемся набрать, так скажем, в плане медийности. В ближайшее время хотим запустить свой Youtube-канал, где мы будем проводить беседы с нашими ребятами и с интересными личностями из числа нашего ингушского народа. Ингушей, которые тоже могут поделиться своим опытом и рассказать о себе что-то интересное и полезное для наших ребят», — делится руководитель «Даим».

Магомед Барханоев делает большой акцент на молодых людях, будучи уверенным в том, что это будущее республики.

«Нам завтра поднимать нашу республику, вносить свой вклад в ее становление, отстаивание ее интересов. Поэтому я их призываю в рамках нашей площадки знакомиться, узнавать, поддерживать друг друга. Нам завтра между собой взаимодействовать, и будет намного легче, если между нами уже сегодня завяжутся добрые и надежные взаимоотношения».