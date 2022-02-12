На базе центра культуры и досуга в Магасе прошла конференция работников и обучающихся ингушского госуниверситета по выборам ректора вуза.

Из 180 заявленных делегатов на форум прибыл 171. В работе конференции приняли участие вице-премьер Марьям Амриева, и. о. министра промышленности и цифрового развития Бадма Дорджиев, делегаты структурных подразделений.

Учитывая текущую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, конференция провели с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Мероприятие проходило в соответствии с уставом и положением о процедуре выборов ректора университета. Кандидаты на должность руководителя ИнгГУ предварительно прошли аттестацию Минобрнауки России.

Каждому из кандидатов была предоставлена возможность изложить основные положения своих программ и ответить на вопросы делегатов. Собравшиеся приняли активное участие в прениях.

По результатам тайного голосования на пост ректора главного вуза региона избрана доктор философских наук, профессор Фатима Албакова.

Ранее сообщалось, что в марте 2021 года после 20 лет работы Арсамак Мартазанов покинул пост руководителя ингушского государственного университета. ВУЗ в качестве исполняющего обязанности ректора возглавила профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Фатима Албакова.

Ингушский государственный университет — один из самых молодых вузов в России. Первоначально ИнгГУ размещался в непредназначенных для учебного процесса казармах, оставшихся от военного аэродрома в станице Орджоникидзевская, площадью всего в 1,8 тыс. кв. м., в которых размещались 250 студентов первого набора.

Университет стал научно-образовательным центром региона с развитой и высокотехнологичной инфраструктурой, соответствующей всем требованиям, предъявляемым к высшим учебным заведениям России. С 2001 года, практический каждый год вуз вводил в строй новые корпуса, активно расширял свое участие в образовательной и научной жизни не только России, но и зарубежья. Ученые ИнгГУ получили в свое распоряжение современные лабораторные комплексы, многократно возросла издательская деятельность.

Состав университета увеличился до 11 факультетов, 43 кафедр, создан инжиниринговый центр, институт социальных исследований, научная библиотека, центр повышения квалификации и переподготовки кадров, региональный центр содействия трудоустройству выпускников, ингушское отделение Российского союза молодых ученых. Открыт диссертационный совет по филологическим наукам.

В настоящее время из педагогов и студентов ингушского госуниверситета формируют волонтерскую группу. Добровольцы будут оказывать по телефону психологическую помощь жителям региона, находящимся в условиях самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

Группа будет состоять из преподавателей высшего учебного заведения и добровольцев — практикующих специалистов. Все они профессионалы, в основном кандидаты наук, дипломированные и практикующие психологи. Кроме того, к работе группы подключены 7 студентов выпускного курса профилирующей кафедры.