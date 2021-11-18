Главный энергетик региона, в частности, рассказал подробно о масштабной подготовке предприятия к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок.

«В число организационных и технических мероприятий компании вошел ремонт 53,6 километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, 100 трансформаторных подстанций, 45 трансформаторов напряжения 6-10 кВ, 16 коммутационных аппаратов, расчистка от древесно-кустарниковой растительности 51,57 га просек ЛЭП. Общий объем финансирования программы технического обслуживания и ремонта 2021 года составил 56,5 млн рублей, что на 3,3% больше, чем в прошлом году» — проинформировал он журналистов.

Детализируя мероприятия, проведенные специалистами на подстанциях и воздушных линиях высокого напряжения, Гандалоев отметил, что ремонтная программа включала техническое обслуживание, текущий, средний и капитальный ремонт на 26 питающих центрах и 35 высоковольтных линиях электропередачи.

«Самый большой объем работы реализован на высоковольтной воздушной линии «Плиево-Вознесеновская-2» — энергообъекте стратегического значения. Это единственная воздушная линия класса напряжения 110 кВ, запитывающая город Малгобек и Малгобекский район. От её стабильной работы зависит надежное электроснабжение 38 тысяч жителей Города воинской славы и более 57 тысяч человек, проживающих в 12 сельских поселениях Малгобекского района. Кроме того, здесь, помимо десятков социально значимых учреждений, расположены важные для республики объекты: ОАО «РН «Ингушнефть»; производство одного из главных брендов республики — минеральной лечебно-столовой воды «Ачалуки»; молочно-мясной комплекс «Сагопшинский»; птицекомплекс «Южный». Технические мероприятия 2021 года на «Плиево-Вознесеновская-2» включали замену более 360 дефектных стеклянных изоляторов, 2 опор и порядка 12 километров ветхого провода», — отметил глава «Ингушэнерго».

По его словам, одновременно с ремонтом оборудования во всех подразделения филиала прошли противоаварийные тренировки, в ходе которых отрабатывались навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействия с другими оперативными службами. Весь персонал обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой. Полностью сформирован аварийный запас оборудования и материалов.

В заключение встречи директор филиала напомнил, что в полном объеме внесенные платежи — единственный источник средств для проведения плановых ремонтов сетевого оборудования и оплаты услуг поставщикам ресурса, словом, проведения всего комплекса работ, необходимых для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей.

«Уклонение потребителей от своих обязательств перед энергокомпанией — прямая угроза надежности электроснабжения всей республики. Поэтому большая просьба — оплатите свои счета, не накапливая неподъемные суммы и не доводя до крайних мер», — заключил Гандалоев.