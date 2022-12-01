Обучение для 200 руководителей проектов, вошедших в топ-100 в 2021 и 2022 годах, организовал Фонд президентских грантов. Образовательный курс включал в себя такие направления, как цифровые технологии в социальных сферах, искусство самопрезентации, инструменты персонального лидерства, построения высокоэффективной команды и взаимодействия с органами власти и СМИ.

Образовательная программа «Менеджмент НКО. Лидеры социальных изменений» в Московской школе управления «Сколково» стала площадкой для обмена опытом и совместного поиска ответов на вызовы, стоящие перед сектором социально ориентированных некоммерческих организаций, общества и государства.

— Мы очень рады, что наш проект из представленных более шести тысяч других вошёл в топ-100 лучших проектов, — говорит Адам Сагов, — и что экспертное сообщество так высоко оценило результаты нашего труда. Программа была насыщенной. Мы почерпнули для себя много полезной информации, обменялись опытом, познакомились с другими практиками. Очень интересно было послушать ведущих экспертов, представителей различных общероссийских фондов, познакомиться с кураторами Фонда президентских грантов, с генеральным директором Ильёй Чукалиным. Три дня пролетели очень быстро. Впечатления были самые позитивные. Мы получили много положительных эмоций. Следует отметить, что такие образовательные программы сильно мотивируют нашу деятельность, наше желание работать дальше, лучше и решать социально важные проблемы. И, конечно, этот проект и другая наша работа во многом результат совместной деятельности с нашими партнёрами, результат поддержки неравнодушных жителей республики, Фонда президентских грантов и местных региональных властей. В принципе это общая работа. Пользуясь случаем, хочется отметить, что информационным партнером проекта Ингушской региональной организации ВОС «Спорт без преград», реализованного 2020 году, была газета «Ингушетия».

Напомним, что проект Ингушской региональной организации ВОС «Спорт без преград» был включен в 100 лучших проектов, поддержанных Фондом президентских грантов из завершившихся в 2019-2020 годах. Благодаря реализации проекта «Спорт без преград» незрячие и слабовидящие жители Ингушетии получили возможность на регулярной основе заниматься настольным теннисом и волейболом в соответствующих секциях, которые оборудованы специализированным спортивным инвентарем.