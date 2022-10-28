Докладчик отметил, что проводятся соответствующие мероприятия оперативной подготовки, в том числе командно-штабные учения, тренировки и тактико-специальные учения.

По словам Татиева, в целях оказания методической помощи в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности населения проведены учебно-методические сборы с главами администраций муниципальных районов и городских округов республики.

Также межведомственной комиссией, созданной приказом министерства в период с 10 по 28 октября 2022 г., проводится проверка состояния всех подвальных (заглубленных) помещений, предусмотренных для укрытия населения в случае чрезвычайных ситуаций.

С начала года сотрудники противопожарно-спасательной службы совершили 792 выезда. В результате работы спасено 752 человека, в том числе 59 детей.

Ежегодно в период купального сезона с 1 июня по 31 августа спасатели совместно с отделом безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по РИ патрулируют водные объекты региона.

Татиев также подробно остановился на работе единых диспетчерских служб, мерах по их техническому переоснащению, проинформировал о комплексной системе оповещения населения о ЧС. Было отмечено, что за отчетный период центром обработки вызовов «112» на оказание помощи населению принято и отработано 188 тыс. 556 звонков.

В продолжение темы с докладом об организации и ведении гражданской обороны в Ингушетии выступил начальник Главного управления МЧС России по региону Вячеслав Борисов. Он проинформировал, что организация и ведение гражданской обороны в Ингушетии осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области гражданской обороны РФ и республики.

В Ингушетии принято 12 рекомендованных нормативных правовых актов и 89 рекомендованных муниципальных правовых актов в области гражданской обороны, что составляет 100% от количества нормативных правовых актов, рекомендованных МЧС России.

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ингушетии осуществляет организацию проведения мероприятий по гражданской обороне, разработку и реализацию плана приведения в готовность гражданской обороны, плана гражданской обороны и защиты населения, а также других планирующих и организационных документов в области гражданской обороны. По итогам проведенной инвентаризации в республике имеются 389 заглубленных помещений.

По реализации функций по подготовке населения в области гражданской обороны по итогам трех кварталов 2022 года всеми видами подготовки в Республике Ингушетия охвачены 130 493 человека, в том числе 34 414 чел. работающего населения по месту работы, 36 293 чел. неработающего населения по месту жительства и в учебно-консультативных пунктах (УКП) муниципальных образований, 54 178 чел. обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях среднего и высшего профессионального образования по месту учебы по программе ОБЖ и дисциплине БЖД. На базе УМЦ по ГО и ЧС подготовлено 63 чел. руководящего состава ТП РСЧС Ингушетии.

Вопросы депутатов, заданные докладчикам, были связаны с обеспечением безопасности жизнедеятельности населения в республике, материальным резервом, взаимодействием с органами местного самоуправления, техническим состоянием подвальных помещений, эффективностью работы приложения «Системы-112».

«Обеспечение мер, направленных на уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и сохранение здоровья людей, является в данное время вопросом государственного значения. Необходимо выработать пути эффективного использования возможностей МЧС. Мы должны быть уверены в защищенности наших граждан», — заявил председатель Народного собрания Магомет Тумгоев.

На заседании в парламенте выступил и руководитель Комитета по делам молодежи Адам Мальсагов с информацией о деятельности ведомства за 2021 и 2022 годы.

Он рассказал о работе комитета по развитию творческого и интеллектуального потенциала молодёжи, профилактике негативных видов зависимости и пропаганде здорового образа жизни, по патриотическому и добровольческому воспитанию молодежи.

По его словам, на сегодняшний день в республике более 4400 волонтеров, которые принимают активное участие в подготовке и проведении федеральных и региональных мероприятий. Всего за 2022 год при участии волонтеров комитетом было проведено 272 мероприятия с общим охватом 25 370 человек.

Также комитетом был запущен проект под названием «PROFпризвание», в рамках которого организованы выезды для студентов на региональные предприятия с целью повышения интереса молодых людей к рабочим специальностям. За указанный период сотрудниками ведомства были проведены республиканские молодежные ярмарки вакансий в Магасе и Сунже, по итогам которых 76 человек трудоустроено. В сфере гражданского и патриотического воспитания проведено более 30 культурно-массовых мероприятий, среди которых особое внимание уделяется мероприятиям по подготовке будущих призывников к военной службе. Ведется работа по профилактике наркомании, экстремизма и терроризма в учебных заведениях республики.

Руководитель регионального Коммолодежи сообщил, что в настоящий момент ведется работа по созданию «Регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Авангард».

По результатам заслушивания доклада депутаты приняли постановление с рекомендациями по реализации основных тезисов выступления.

Далее в процессе заседания депутаты рассмотрели более десяти законопроектов, корректирующих республиканское законодательство в различных сферах.

Так, в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными требованиями на сессии рассмотрели ряд подобных законов. В их числе «О выборах депутатов Народного собрания Республики Ингушетия», «О системе избирательных комиссий в Республике Ингушетия», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Ингушетии и органами исполнительной госвласти республики», «О нормативных правовых актах Ингушетии», а также ряд законопроектов аграрной направленности.