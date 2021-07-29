Вместе с тем открытость и желание идти на контакт с представителями масс-медиа руководителя любого ведомства в известной степени зависят и от коммуникабельности его пресс-секретаря. И тут нашим коллегам действительно повезло: умение находить общий язык с людьми (не только с журналистами) пресс-секретаря Точиева Мадины Базиевой (а это, согласитесь, талант) признано и на уровне руководства ФАС России. К слову, газета «Ингушетия» сообщала о том, что в прошлом году девушку признали лучшим пресс-секретарем среди ее коллег из территориальных управлений ФАС России.

Подготовленную ею в управлении последнюю встречу местных журналистов с «шефом» она назвала «диалогом без микрофона». В теплой атмосфере непринужденности, за накрытым столом мы говорили с Батыром Точиевым и его заместителем Рамазаном Евлоевым о том, как дальше совершенствовать наше сотрудничество.

— Я рад приветствовать вас, дорогие друзья, — начал разговор Точиев. — Думаю, уже могу вас называть друзьями, потому что не первый год знаю каждого из вас, вы не раз освещали деятельность антимонопольного ведомства Ингушетии на региональном, а в некоторых случаях и федеральном уровне. Памятуя об этом, хотел бы, чтобы наше взаимодействие только укреплялось, услышать ваши предложения и пожелания по улучшению наших контактов, преследующих общую цель — улучшение экономической жизни республики. А значит, в конечном счете — жизнь каждого отдельного жителя Ингушетии. По крайней мере, мне так видится.

Руководитель Ингушского УФАС России в очередной раз подчеркнул, что политика антимонопольного ведомства республики — открытость, честность и прозрачность.

На встрече подчеркивалось, что лишь в 2020 году республиканская газета «Ингушетия» опубликовала десять статей о деятельности Ингушского УФАС России, в том числе и развернутые интервью. Кроме того, масса материалов вышла в эфире ГТРК «Ингушетия», НТРК «Ингушетия», неравнодушными к работе ведомства оказались и федеральные СМИ, в том числе информационные агентства (5 статей появилось на лентах ИА «ТАСС»).

В ходе общения поднимались самые разные вопросы, различных сфер и направлений. Так, гостей интересовали вопросы работы мобильного роуминга, реорганизации унитарных предприятий, темы, касающиеся анализов потребительских рынков, тарифного регулирования и даже оригинальной разработки управления — внутриведомственной система тренингов.

Заключила диалог сторон Мадина Базиева.

— Огромное спасибо, коллеги, за то, что откликнулись на приглашение, — сказала она. — Хочется надеяться, что подобные встречи за чашкой чая, без камер, микрофонов и диктофонов позволят нам наладить более тесное взаимодействие, разглядеть изъяны и недочеты в работе управления.