В сопровождении помощника начальника ОФСИН по соблюдению прав человека в УИС Азраила Харсиева гости совершили обход режимной территории СИЗО-1, ознакомились с условиями содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также провели ряд бесед с лицами, содержащимися под стражей. Во время общения с ними общественные наблюдатели смогли из первых уст узнать, какие вопросы их волнуют.

«Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. Обстановка в учреждении стабильная, все идет по распорядку дня», — отметили общественники.

После обхода СИЗО-1 представители ОНК совместно с руководством ОФСИН провели рабочую встречу, на которой подвели итоги работы за текущий год.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы обеспечения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, их медицинское обеспечение, а также определили формы дальнейшего взаимодействия.

Председатель ОНК Ахмед Тангиев в положительном ключе отметил работу, проведенную по реализации избирательных прав лиц, находящихся под стражей в период проведения выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и депутатов Народного собрания Республики Ингушетия, а также работу, проводимую по недопущению проникновения в учреждения ОФСИН новой коронавирусной инфекции. Тем ценнее эта работа, ведь в разгар пандемии COVID-19 заключенные остаются одной из самых уязвимых социальных групп.

Итоги проверки и свои впечатления от посещения режимного учреждения члены наблюдательной комиссии обсудили с руководством следственного изолятора, высказав ряд рекомендаций. Подводя итоги, участники рабочей встречи признали результаты совместной работы, проделанной в 2021 году, удовлетворительными.

В завершение начальник ОФСИН России по Ингушетии Сергей Ролдугин, сообщила его пресс-служба, отметил важность общественного контроля в учреждениях УИС региона и поблагодарил ОНК республики за конструктивное взаимодействие и совместное решение вопросов, возникающих в повседневной деятельности.

Нахождение в СИЗО — это естественная изоляция обвиняемого от внешнего мира, и придумана она для того, чтобы обвиняемый не мог угрожать свидетелям или потерпевшим, использовать связи, чтобы повлиять на ход расследования, общаться со своими подельниками и так далее. Но полностью изолировать человека от связи с внешним миром нельзя, да и не нужно, считают общественники.