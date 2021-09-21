— Люди в глубине своей души верят в лучшее, иначе человечество сошло бы с ума от созерцания жуткой реальности, — делится мыслями с корреспондентом «Ингушетии» автор герба Республики Ингушетия, народный художник Руслан Эльдиев. — Остается только уповать на народную мудрость, что надежда умирает последней.

Что бы мне хотелось пожелать вновь избранным депутатам парламента республики и Государственной Думы России? Ответственности за простых людей, которые не имеют яхт, вилл, счетов в офшорах, а копошатся в своих огородах, работают за МРОТ, трудятся, что называется, в поте лица, чтобы прокормить свои семьи. Если они проникнутся этим пониманием, то этого уже достаточно.

Жизнь, уверяю вас, так коротка, что не стоит быть подлецами в отношении таких же, как вы, и разменивать ее на сомнительные удовольствия бренной жизни, не замечая мытарств тех, кто живет рядом.