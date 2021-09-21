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Время покажет

Руслан Эльдиев: «Жизнь слишком коротка, чтобы разменивать ее на сомнительные удовольствия бренной жизни»

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Руслан Эльдиев

Парламентские выборы осени 2021 года стали историей. Оправдают ли народные избранники доверие и чаяния своих избирателей — бог весть. Как говорится, время покажет.

— Люди в глубине своей души верят в лучшее, иначе человечество сошло бы с ума от созерцания жуткой реальности, — делится мыслями с корреспондентом «Ингушетии» автор герба Республики Ингушетия, народный художник Руслан Эльдиев. — Остается только уповать на народную мудрость, что надежда умирает последней.

Что бы мне хотелось пожелать вновь избранным депутатам парламента республики и Государственной Думы России? Ответственности за простых людей, которые не имеют яхт, вилл, счетов в офшорах, а копошатся в своих огородах, работают за МРОТ, трудятся, что называется, в поте лица, чтобы прокормить свои семьи. Если они проникнутся этим пониманием, то этого уже достаточно.

Жизнь, уверяю вас, так коротка, что не стоит быть подлецами в отношении таких же, как вы, и разменивать ее на сомнительные удовольствия бренной жизни, не замечая мытарств тех, кто живет рядом.

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