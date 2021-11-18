Благоустройство

Зон отдыха будет больше

Ряд крупных проектов по благоустройству набережной в Магасе реализуют до 2030 года

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Несколько рекреационных и парковых зон стоимостью 30 млрд рублей предполагается создать на набережной реки Сунжа в Магасе до 2030 года, заявил и. о. первого зампредседателя правительства республики Магомед Евлоев в ходе проведения дней Ингушетии в Совете Федерации.

«Предполагается завершение строительства прибрежного парка на берегу реки Сунжа площадью 14 га. В южной части парка на территории около 2 га планируется создание этнопарка и строительство бизнес-центра с выставочными залами», — сказал Евлоев.

Он отметил, что вдоль правого берега реки планируется создание еще одной рекреационной зоны набережной площадью около 8,75 га. На левом берегу разместится парк активного отдыха и развлечений площадью 25,5 га. Реализовать концепцию региональные власти намерены в пять этапов — с 2022 по 2030 год, ориентировочная стоимость проектов — более 30 млрд руб.

По его словам, упомянутая концепция предусматривает рекультивацию и санитарную очистку береговой линии, строительство двух автомобильных и одного пешеходного мостов, велодорожек, инженерной инфраструктуры, оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок. Также предполагается формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

Реализация планов позволит повысить социально-экономическую эффективность использования территории города, увеличить занятость населения региона, доходную часть бюджета, инвестиционную привлекательность столицы Ингушетии.

Напомним, дни Ингушетии в Совете Федерации стартовали в среду, 17 ноября. 18 ноября под эгидой комитета по бюджету и финансовым рынкам обсудят способы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ на примере Ингушетии. В комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию дискуссии посвятят проблемам и перспективам развития АПК и экологического каркаса республики.

Кроме того, предполагается обсуждение вопросов реализации социальной политики в Ингушетии, тем развития культуры в республике, а также кластерного подхода к формированию высоких показателей экономики региона.

В третий, финальный день ингушская делегация посетит выставку достижений республики с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В рамках 512-го заседания СФ состоится «Час субъекта РФ», на котором будут проведены презентации об основных итогах социально-экономического развития, а также о законотворческой деятельности по улучшению инвестклимата на территории субъекта.

Всего за три дня будет заслушано шесть докладов. Презентуют потенциал региона председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, первый вице-премьер Олег Фурсов, и. о. первого вице-премьера Магомед Евлоев, министр культуры Темерлан Дзейтов.

Помимо прочего, планируется организовать товарищеские встречи команд Совета Федерации и Ингушетии по футболу и волейболу. Мероприятия продлятся до 19 ноября.

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