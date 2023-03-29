«Обмеление водоема может привести к гибели всей рыбы в единственном пруду в Назрани. Опасность возникла из-за того, что с каждым днём снижается уровень воды и отсутствует необходимая подпитка из канала», — сказано в обращении назрановских рыбаков, оказавшемся в распоряжении редакции газеты «Ингушетия».

Горожане сетуют на то, что ответственные службы не обращают внимания на проблему, которая разрастается.

По мнению рыбаков, уровень воды необходимо поднять в кратчайшие сроки, иначе рыба не сможет выжить. Горожане считают, что в скором времени придется запускать в пруд воду и мальков заново. Но на то, чтобы водоем восстановился и мальки превратились во взрослые рыбы, нужно много времени.

Заявители просят всерьёз заняться содержанием водоема, на благоустройство которого затрачено более 150 млн руб. из федерального бюджета.

В ноябре 2020 года в самом крупном в Ингушетии городе Назрань на месяц раньше запланированного срока завершили работы по восстановлению пруда, воду из которого в 1960-х годах использовали для отопления домов рабочих завода «Электроинструмент» и трикотажной фабрики.

Водный объект площадью 20,27 га восстановили в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и нацпроекта «Экология».

Экореабилитация водоёма началась в конце мая 2019 года. За это время было вывезено более 200 тысяч кубометров донных отложений и установлена георешетка на берегах, проведена расчистка ложа пруда от илистого грунта, выполнено выполаживание надводных откосов и закреплена береговая полоса геосинтетическими материалами, обеспечена защита береговой полосы с помощью посадки многолетних трав.

В результате восстановительных работ стоимостью более 150 млн руб. удалось увеличить площадь зеркала водоема с 16 га до 20 га и улучшить экологические условия проживания для 4 тыс. 550 человек.

Пруд в Назрани является местом обитания во время миграции для 15 видов водных и околоводных птиц, по большей части занесенных в Красную книгу России.

Выполненные мероприятия позволили достигнуть качества воды класса «2а — слабозагрязненный».

Как сообщали ранее газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды республики, экологи в августе минувшего года выявили факт массового мора рыбы в городском пруду Назрани.

Обследовавшие территорию и сам водоем специалисты пришли к выводу, что рыбы погибли по причине низкого содержания растворенного кислорода в воде, уровень которого упал из-за сильной жары.

Предположения подтвердились после анализов проб воды, проведенных сотрудниками Роспотребнадзора. При самой низкой норме содержания растворенного кислорода в воде в 4 коэффициентных единицы, фактический показатель назрановского пруда составлял только 2,8 единицы, соответственно, рыба погибала из-за кислородного голодания. Информация о том, что водоем мог быть загрязнен или отравлен какими-либо веществами, не подтвердилась.