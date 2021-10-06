От итогов переписи зависят многие стратегически важные решения правительства, заявил заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по СКФО Ибрагим Экажев. По его словам, вопросы переписного листа и технологии, конечно, несколько изменились, но смысл остается прежним: для нормальной жизни страны надо знать, сколько и где в ней живет людей, какие у них источники средств к существованию. Сейчас переписи проходят раз в 10 лет, практически одновременно по всему миру — так договорились на уровне ООН, чтобы точнее оценивать движение населения всей планеты.

Сроки проведения Всероссийской переписи населения уже известны — с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Полное название мероприятия куда длиннее и включает слова «и жилищного фонда», важно ведь понимать не только, сколько в России людей, но и как они живут. Краткое название «ВПН-2020» не должно никого смущать: перепись должна была пройти год назад, но из-за пандемии Covid-19 её пришлось перенести.

Пройти перепись можно тремя способами — традиционным, когда переписчик приходит к вам домой, на уже всем привычном портале госуслуг или на переписном пункте (обычно в МФЦ). Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг.

В некоторых странах за неучастие в переписи грозит штраф, в России же это дело добровольное — вопрос гражданской сознательности, подчеркивают в Ингушстате. Заполнить анкету или ответить на вопросы переписчика — дело 20 минут (такое среднее время заполнения электронного листа — вдвое меньше, чем бумажного, как показало тестирование на портале госуслуг). Но пользу эти данные принесут для всего общества и для каждого человека в отдельности, отмечают в филиале Федеральной службы государственной статистики.

— Окончательное решение в любом случае остается за гражданином, — разъясняют в Ингушстате. — Кто-то сделает это с помощью переписчика. Данные будут заноситься в планшет. Для проведения переписи в России изготовлено 360 тыс. планшетов с отечественной операционной системой «Аврора» и специализированным программным обеспечением. Впрочем, мы не исключаем, что кому-то бумажный вариант переписного листа покажется привычнее, и он предпочтет заполнить его. Мы предоставим желающим такую возможность.

Для участия в интернет-переписи населения жителям Ингушетии необходимо: иметь учетную запись пользователя на портале Госуслуг; заполнить переписной лист в электронном виде с 15 октября по 8 ноября 2021 года, затем портал Госуслуг отправит ответы в Росстат, а пользователь получит специальный код подтверждения; предъявить код переписчику, который придет к пользователю домой с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Итоги Всероссийской переписи населения позволят увидеть и лучше понять процессы в демографии за минувшее десятилетие и сделать прогнозы на ближайшие годы.

— Скорее всего, изменятся расходы бюджетов всех уровней, — объяснили на днях в Росстате. — Как именно, станет понятно после анализа результатов переписи. Можно предположить, что вырастут социальные расходы — поддержка семей с детьми, стариков и других уязвимых групп. Перераспределятся траты на дороги и различную инфраструктуру — и физическую, и социальную (школы, детсады, больницы и т. д.) — в пользу тех мест, где обнаружится больше жителей, чем считалось раньше. Есть надежда, что гораздо более серьезное внимание будет обращено на развитие системы ухода за пожилыми людьми.

Кроме того, анализ данных переписи поможет в развитии программ адаптации мигрантов и поддержке малых коренных народов. Очевидно, Всероссийская перепись населения во многом предопределит будущие изменения экономической политики.