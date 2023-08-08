У нашего постоянного читателя Хамзата Дугиева, дальнобойщика по профессии, и жителя сельского поселения Кантышево найдётся много добрых и благодарных слов в адрес всего терапевтического отделения Кантышевской участковой больницы.

С чувством глубокого, переполненного уважения к медицинскому персоналу этого отделения, он просит передать через нашу газету искреннюю благодарность всем, кто посвятил себя этой нелёгкой профессии, каждому работнику терапевтического отделения отдельно большую благодарность и признательность за всё, что они делают каждый день. А это главный врач ГБУЗ КУБ — Р. А-Н. Угурчиев; заведующая отделением — Л. Х. Тамасханова; лечащий врач — З. А-Г. Долгиева; главная медицинская сестра — Э. Б. Джандарова; старшая медицинская сестра — З. Хучиева; медицинские сёстры — Л. Борзова, А. Зурабова, М. Балкоева, А. Гасарова, Л. Дударова, Л. Келигова; сестра-хозяйка С. Джандарова; раздатчица — А. Мерешкова; младшие медицинские работники — Л. Албакова, Л. Кодзоева, З. Арчакова, З. Оздоева, А. Мерешкова.

— Не могу не отметить каждого по имени, — говорит Хамзат Дугиев, — потому как люди все на своём месте. Начиная с порога — чистота, порядок, дисциплина строгая, нет посторонних хождений. Люди лечатся, и потому здесь все относятся к этому с пониманием.

Я поступил в больницу с отравлением, но потом у меня обнаружили сопутствующие заболевания. Пришлось срочно госпитализироваться. В больнице не лежал вот уже более 15 лет. Думал, что здесь всё запущено, поддавался общественному мнению, что мол всё не так, да не этак. А увидел другое. Потому и решил вот в такой форме выразить им благодарность, и заодно сказать, что не всё у нас так плачевно, как любят говорить.

Что до самого лечения, так и тут всё на высоком уровне. Вовремя провели обследование — всё здесь, не выходя из территории больницы, и лаборатория, и аппаратное исследование. Назначение сделали своевременно, лекарствами отделение обеспечено, ничего не пришлось покупать или придумывать. Очень внимательные и грамотные врачи, настоящие профессионалы. Медицинские сёстры все как на подбор, назначения выполняют вовремя, добрые, заботливые, в любое время дня и ночи на своём боевом дежурстве, настоящие пчёлки.

Столько же тёплых слов хочется сказать и в адрес младшего медицинского персонала, которые обеспечивают чистоту и порядок. Ну и конечно же, работники кухни — кормят они здесь по-домашнему.

И вообще, сама больница в целом приятная, по-семейному здесь какой-то тёплый, добрый уклад.

Хочется ещё раз поблагодарить всех за добросовестное отношение к своему делу, за профессионализм и компетентность, и пожелать им счастья, добра и мира, и как можно меньше больных, но если уж они будут, то больше благодарных пациентов.