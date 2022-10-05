Это был человек с высоким чувством ответственности и долга перед народом, можно сказать, на профессиональном и общечеловеческом уровне.

Родился Магомет Шаипович в 1916 году в селении Насыр-Корт Назрановского округа Терской области. В 1933 году окончил школу и поступил в Орджоникидзевский индустриальный техникум.

После получения квалификации, в 1937 году его принимают на работу в должности техника-строителя нефтеперерабатывающего и городского водопроводного треста «Малгобекнефть» в г. Малгобеке, откуда он начинает свою профессиональную трудовую деятельность. Через пару лет за добросовестное отношение к работе руководство повышает его в статусе, доверяет ему обязанности технорука, своего рода инженера, руководящего технической стороной производства. Здесь он трудится до февраля 1944 года, то есть до депортации ингушей и чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию.

Семья Магомета Шадыжева, как и все представители репрессированных народов, прошла через испытания и лишения, которые легли на плечи депортированных. Это и голод, и нищета, и унижение, и многое другое... Но они выстояли, и не только.

В местах расселения депортированных так же нуждались в профессиональных квалицированных кадрах, как и по всей послевоенный стране. Так, в 1945 году Магомета назначают прорабом горводпровода в г. Фрунзе Киргизской ССР. В это время молодой человек знакомится с красивой украинской девушкой Дарьей Аксентьевной Бесарабовой. Между молодыми возникают серьёзные чувства, которые приводят к браку.

Магомет, осознавая, что семья будет против этого брака, особо не декларировал свои отношения. Они тихо оформили брак и жили вместе и врозь, пока бабушка Магомета — Тазрат, давно осведомлённая обо всём от своих соседей, женщина волевая и мудрая, не сказала своему внуку твёрдо и решительно: «Привези семью домой». Тазрат сразу же приняла и полюбила очень смиренную, покладистую и трудолюбивую невестку. В ингушскую семью Марьям, так её теперь нарекли, влилась искренне, приняв и мусульманскую религию, и ингушские традиции, потому и детей своих воспитала в духе народных традиций.

Надо сказать, что этот брак со стороны Марьям Шадыжевой был настоящим подвигом. Ведь шёл 1945 год. Ингуши ещё находились под позорным клеймом «спецпереселенец», и в массовом сознании людей всех депортированных, благодаря работе спецслужб, называли «врагами народа», представляли дикарями и даже людоедами. Разумеется, к ним относились с большой осторожностью. Но она сумела увидеть в Магомете настоящего человека, честного и порядочного, и несмотря на то, что брак со «спецпереселенцем» мог лишить её многих прав и свобод, она сделала свой выбор и никогда об этом не пожалела. Даже тогда, когда терпела лишения, когда не решалась войти в новую семью, боясь быть непризнанной, когда уехала на родину мужа за тысячу километров, абсолютно не зная, что её там ожидает. Она шла рука об руку со своей семьёй, была вместе с ингушским народом и воспитала хороших детей, каждый из которых занял свою достойную нишу в обществе.

Старший сын Борис стал народным писателем Республики Ингушетия, долгие годы работал в системе образования и параллельно занимался журналистикой. Второй сын Бахаудин окончил сельскохозяйственный институт, младший Бекхан — нефтяной, а дочь Фариза, заслуженный учитель Российской Федерации, стала первым профессиональным ингушским композитором. Сама Марьям Шадыжева долгие годы работала воспитателем в детском саду, в одно время заведовала детсадом «Сказка», построенным её супругом.

С 1946 года Магомет Шадыжев работает инженером в городском отделе топлива г. Фрунзе. С 1947 по 1948 год трудится прорабом на строительстве «Красной чайханы» треста «Общепит» в г. Фрунзе. И до конца 1951 года работает техником-строителем Ворошиловской МТС. С 1952 по 1954 год Магомет Шадыжев — начальник Райпромкомбината Киргизской ССР.

Но несмотря на доверие власти, ведь получать такого рода должности депортированному человеку, пусть даже хорошему профессионалу, было в редкость, он всё же оставался в статусе «спецпереселенца», что затрудняло его передвижение по городу. За нарушение закона депортированным грозил 10-летний срок тюремного заключения. Но проблема была решена. Магомету Шадыжеву было выдано Министерством госбезопасности Киргизской ССР особое разрешение с правом свободного передвижения, которое и по сей день хранится в семейном архиве.

С 1954 по 1957 год Магомед Шаипович исполняет обязанности старшего прораба в ремстройконторе треста «Общепит» г. Фрунзе.

В 1957 году в восстановленной Чечено-Ингушской Республике остро не хватает профессиональных кадров. Семья Магомета в числе первых возвращается на родину. По приезде в Назрань его назначают начальником стройотдела Назрановского райисполкома, где он многие годы работает начальником СМУ-2, СМУ-5, СМУ-11 и ПМК-432 треста «Грозпромстрой».

Здесь, в Назрани, вместе с вверенным ему коллективом строителей он возводит ряд крупных социальных объектов от нулевого цикла и до их сдачи в эксплуатацию. Это завод «Электроинструмент»; большой детский комбинат ясли-сад, которому дали название «Фаьлг», то есть «Сказка»; Назрановский хлебозавод; трикотажная фабрика, средняя общеобразовательная школа № 1; школа-интернат № 1; музыкальная школа; ряд многоэтажных домов и другие объекты народного хозяйства. Объекты они строили не только в Назрани, но и в населённых пунктах Малгобекского и Назрановского районов.

Бывшие коллеги, близкие и знакомые Шадыжева очень тепло отзываются о его профессиональных и человеческих качествах. Так, Осман Котиев, прораб, проработавший с Шадыжевым более 17 лет, высоко отзывался о достоинствах этого человека, как в профессиональном поле деятельности, так и в общении с людьми, окружавшими его по жизни.

По словам родных и близких, Магомет Шадыжев формировал вокруг себя высокопрофессиональный, дееспособный, сплочённый коллектив, где были представители разных национальностей, ибо предпочтение он отдавал их профессионализму, порядочности и дисциплинированности. В числе оных были братья Осман и Хаматхан Котиевы, честные, порядочные и добросовестные советские работники. По прибытии на железнодорожную станцию Назрань вагонов с лесом (брёвна, обрезная доска и т. д.) Магомет всегда посылал с бригадой на выгрузку Османа и Хаматхана. Он доверял им и не раз говорил, что, если братья Котиевы на выгрузке, всё пройдёт нормально, и лес без потерь будет доставлен на хозяйственный двор.

«По жизни отец был общительным, добрым и открытым человеком, — вспоминает сын Борис Шадыжев. — Ему было чуждо высокомерие, несмотря на то, что он всегда занимал руководящие должности. Он был отзывчивым на чужую беду, на чужие проблемы. Помогал родным, близким и даже незнакомым людям, которые с той или иной просьбой обращались к нему. Был обходителен со всеми: заботливым отцом в семье, внимательным к нуждам своих рабочих. Но одновременно требователен как к самому себе, так и к подчиненным».

Проработав более двадцати лет в строительной отрасли республики, Магомет Шаипович уходит на пенсию.

Трудовые успехи Магомета Шадыжева были отмечены высоким званием заслуженного строителя Чечено-Ингушетии. За безупречный труд и добросовестное отношение к своим обязанностям он не раз был отмечен благодарностями и грамотами, в том числе и почётными. И его имя заслуженно носит одна из улиц нового микрорайона (105-й массив) города Назрани.

В 1980 году Магомет Шадыжев ушёл из жизни. Похоронен на родовом кладбище в селении Насыр-Корт.