Что есть «демократия», давайте вспомним азбучные истины: это — такая форма организации общества, при которой народ — источник и держатель государственной власти.

Ага, сейчас!

В частности, украинский народ решал быть майдану с расстрелом людей в 2014 году или это США задумали, направив в Киев Викторию Нуланд с печеньем? А может «за демократию» сожгли одесситов в доме профсоюзов 2 мая 2014 года или 8 лет обстреливали жителей Донбасса?

Здесь, говоря о демократии, можно продолжить, что она предполагает свободные выборы, референдумы, соблюдение прав человека и так далее. Но, более всего вызывают горькую усмешку два определения: «Демократия — наличие независимых СМИ» и «При демократии народ становится более гуманным, а отношения между его членами подчиняются правилам морали».

Комментарии нужны или все-таки излишни?..

С приходом к власти администрации Байдена (это — демократы, если что), вдруг, у США возникла необходимость усиления информационного давления не только на Россию, но и другие страны. Риторика стала более жесткой, громкой и вызывающей, чем при бывшем президенте Дональде Трампе.

Когда стало очевидна неэффективность санкций, США пошли другим «демократическим» путем: подключили новые инструменты воздействия на Россию, а именно внедрение инновационных информационных технологий, позволяющих успешно проводить компьютерные атаки по всему миру для обеспечения геополитического доминирования над всеми субъектами информационной сферы, включая своих союзников (а по сути — сателлитов).

Использование кибернетического оружия — это новый уровень, на который сейчас вышли США. Данный факт отражен в основных стратегических документах Вашингтона и активно применяется.

В сентябре текущего года Китай опубликовал доклады о результатах расследования, которые раскрывают подробности кибератак на один из вузов страны, предпринятых Агентством национальной безопасности США.

По данным Китайского национального центра реагирования на чрезвычайные ситуации с компьютерными вирусами (CVERC), подразделение АНБ США «TAO» использовал 41 тип кибероружия в ходе атак на Северо-Западный политехнический университет государства. Из них, кибероружие под названием «Suctionchar», является одним из прямых виновников воровства большого количества конфиденциальных данных.

По словам экспертов, после получения данной информации «TAO», эти имена пользователей и пароли могут использоваться для доступа к другим серверам и сетевым устройствам с целью кражи файлов или доставки другого кибероружия.

Было обнаружено, что в ходе атак на китайский университет «Suctionchar» работал вместе с другими компонентами троянской программы Bvp47 — первоклассного оружия хакерской группировки Equation Group АНБ США.

Согласно другому отчету, опубликованному Pangu Laboratory, Bvp47 использовался для поражения целей в 45 странах и регионах по всему миру в течение более чем 10 лет.

Отмечается, что Bvp47 взломала 64 системы в Китае, что сделало страну крупнейшей жертвой последних открытых кибератак, за которыми следуют 32 системы в Японии, 30 в Республике Корея и 16 в Германии.

Вот эти самые данные — еще одно подтверждение, как «старший брат» (США) любят подглядывать и заглядывать в чужой карман.

Европе то не совсем нравится. Между США и ЕС наметились новые точки напряженности стороны предпочитают разные подходы к защите персональных данных. В этой связи отношения Вашингтона и Брюсселя переживают не лучший период, а столкновения по поводу конфиденциальности могут лишь усугубить ситуацию. При этом США открыто обвиняет Европу в сокрытии киберпреступников. Однако официальный Вашингтон постоянно нарушает закон Евросоюза о персональных данных и создает угрозы личной безопасности для жителей Европы.

Российские эксперты давно уже разложили и разжевали, что США наращивают военную активность в киберпространстве, под предлогом того, что якобы «авторитарные режимы» стремятся оказать разрушительное воздействие на национальное единство Соединенных Штатов и их демократические процессы. По мнению экспертов, новые заявления Пентагона о внешних киберугрозах — это лишь «попытка легализовать свои действия в киберпространстве».

Интернет-ресурсы ряда стран, с которыми у США есть разногласия, Вашингтон блокирует с завидным постоянством, иногда даже не называя причин, при этом заявляя на голубом глазу о росте «враждебной киберактивности», подразумевая, в первую очередь, Россию и Китай.

Кибервойны, как напоминают эксперты, это — использование программного кода в целях причинения ущерба, перехвата управления, внесения неполадок, разрушения физических объектов. О каких объектах идет речь? О компьютерах и компьютерных сетях, об объектах производственной, финансовой и энергетической инфраструктуры, военных объектах, где используются компьютеры и телекоммуникационные сети. А они сегодня используются практически везде. Наряду с кибервойнами на повестку дня встал и кибертерроризм, который может быть направлен как на то, чтобы посеять страх и ужас среди населения, так и нанесение точечного удара по индивидууму.

Такая она «демократия» по-американски и, если вы ее поклонник, завтра не жалуйтесь, что ваше белье будет выставлено на обозрение, особенно тех, кто традиционные семейные ценности предпочитает всяким богопротивным отклонениям.