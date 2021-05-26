К промышленному освоению нефтяных залежей перешли только в 1933 году. 24 августа из скважины № 13 с глубины 1180 метров ударил первый фонтан нефти. Этот день и считается днем освоения Малгобекского нефтяного месторождения. Мощный фонтан нефти (500 тонн в сутки), полученный из скважины № 6/2 в этом же году, сыграл большую роль в развитии Малгобека. Город и промыслы строила вся страна. С 1935 года росла проходка скважин, уже к 1940 году она достигла 6020 метров в месяц, установив всесоюзный рекорд.

В 1936 г. малгобекские нефтяники добывали 1 млн 243 тыс. тонн нефти, а к началу 1941 года добычу «черного золота» увеличили существенно, до 1 млн 325 тыс. тонн.

В годы Великой Отечественной работа нефтяной отрасли стала, без преувеличения, вопросом жизни. Несмотря на ожесточенные бои за Малгобек, Ингушетия вошла в число важнейших регионов-доноров фронта.

В 1942 году малгобекские нефтяники Указом Верховного Совета СССР были награждены орденом Ленина за снабжение фронта горючим. Вместе с тем они были в числе тех, кто защитил свой город от фашистских захватчиков. В последующие годы советской власти наши нефтяники были передовиками производства.

После образования в 1992 г. Республики Ингушетия, тяжелых 90-х и начала 2000-х годов, начался новый подъем нефтяной отрасли региона. 1 марта 2011 года на общем собрании представителей ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» и Министерства имущественных отношений Ингушетии было учреждено ОАО «РН «Ингнефть» (с 2013 г. ОАО «РН «Ингушнефть»). Техническое формирование общества происходило на материальной базе имущественного комплекса ОАО «Ингушнефтегазпром».

Сегодня продолжается добыча на Малгобек-Вознесенском, Карабулак-Ачалукском, Заманкульском и Серноводском месторождениях, идет активная модернизация старого производства, увеличивается фонд действующих скважин.

«Ингушнефть» — самое крупное предприятие в республике. Численность сотрудников — более 830 человек. С 2020 года руководителем предприятия является Муслим Татриев. В республике о нем знают не понаслышке — он бывший работник правоохранительных органов, предприниматель.

В мае 2021 года в рейтинге руководителей России, составленном журналом «Генеральный директор», он занял первую строчку по региону.

Мы расспросили Муслима Барисовича о текущих делах и планах предприятия, которые они намерены осуществить совместно с ООО «Центргеко Холдинг» (новым владельцем контрольного пакета акций РН «Ингушнефть»).

— 2020 год стал сложным, в том числе для бизнеса. Как вы оцениваете результаты своей работы за прошедший год? И что планировали на текущий?

— Вообще-то этот год обещал быть очень сложным для нас. Из-за продления санкций ОПЕК+, многие российские компании вынуждены были снизить уровень добычи нефти. Компания «Роснефть», которая в прошлом году еще была нашим мажоритарным акционером, оценивала снижение добычи в 2020 году на 24 млн тонн. Основной задачей сверху было сокращение наименее рентабельной добычи, максимально и технологически возможное сокращение месторождений, не требующее консервации, а также сопутствующей производственной инфраструктуры.

Конечно, в регионах ограничения должны были коснуться в первую очередь дочерних предприятий, которые были убыточными. Последние 5-7 лет мы попадали под эту категорию, и в «Роснефти» была предпринята попытка сокращения добычи нефти в Ингушетии на 50%. Мы уже получили соответствующую директиву с установленным сроком — с 1 августа 2020 года мы должны были приступить к ее реализации.

Хотя решение ОПЕК+ и было продиктовано необходимостью стабилизировать нефтяной рынок, позволив вырасти спросу за счет снижения предложений, мелким нефтяным предприятиям продление санкций грозило производственной катастрофой. Объясню буквально: если в сутки мы добывали 150 тонн нефти, то должны были сократить объем наполовину, а с 1 августа остановить всю нефтедобычу. Вынужденный простой предприятия оставил бы работников без оплаты труда на неопределенное время. Учитывая высокую безработицу и уровень зарплат в Ингушетии, для многих наших сотрудников ситуация могла стать критической. Мы не могли этого допустить и начали искать выход.

К ситуации подключился Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он лично встречался с Игорем Сечиным, главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть», они долго беседовали. Игорь Иванович вынес вердикт о продолжении нефтедобычи на 100%.

К концу 2020 года «Роснефть» начала переговоры по передаче контрольного пакета акций другой нефтяной компании — ООО «Ценртгеко Холдинг». В марте 2021 года она стала собственником 51% акций «РН «Ингушнефть».

— Как в перспективе вам видится эта совместная работа?

— На первой встрече с коллективом «Ингушнефти» представитель «Центргеко Холдинг» Дмитрий Камышев подчеркнул, что серьезных кадровых изменений компания не планирует.

Новые компаньоны пообещали, что параллельно к работе в отрасли будут привлекаться специалисты самого высокого уровня. Более того, планируются инвестиции в развитие предприятия. Также перед коллективом было озвучено, что в ООО «Центргеко Холдинг» намерены продолжить вести социально-ориентированную политику и наращивать результаты по всем ключевым направлениям. Эту позицию подтвердил и генеральный директор компании Николай Ершов.

— На той же встрече новые акционеры объявили о своем единодушном решении сохранить за вами полномочия руководителя акционерного общества?

— Да. И я благодарен компании ООО «Центргеко Холдинг» за доверие к той работе, которую я и моя команда проводим.

Следует отметить, что наши акционеры и руководство работают в нефтяной отрасли не первый год. За плечами каждого из них большой опыт и хорошие результаты в области разведки, бурения и добычи нефти в самых сложных климатических условиях. Считаю, что нас ждет довольно надежное и перспективное партнерство.

— На Северном Кавказе ООО «Ценртгеко Холдинг» владеет акциями четырех нефтяных компаний: ООО «РН «Ставропольнефтегаз», ПАО «НК «Роснефть — Дагнефть», АО «Дагнефтегаз» и «РН «Ингушнефть». Какая роль отводится вашему предприятию?

— Смело скажу, что по качеству ингушская нефть превосходит продукцию с вышеуказанных месторождений. По оценке экспертов, наша нефть — легкая, маловязкая и малосернистая, но ее мало. Поэтому ею будут разбавлять ставропольскую и дагестанскую нефть, получать таким образом продукцию нового качества и реализовывать ее под новым брендом.

Сейчас ситуация на нефтерынке более оптимистичная. Цены на нефть медленно, но уверенно растут и есть прогноз, что они достигнут «докоронавирусного» уровня. С ноября прошлого года мы тоже вернулись на позиции рентабельного производства и уже перешли в категорию прибыльных. Учитывая, что «Ценртгеко Холдинг» выкупил нас вместе с нашими долговыми обязательствами, которые составляли почти 3 млрд рублей, то и наш оптимистический настрой более чем обоснован.

Долгосрочные запасы нефти на территории Ингушетии до конца не исследованы. Но например, по данным сайта bankfs.ru, прогнозные запасы нефти республики оцениваются в 60 млн тонн. Активного бурения новых скважин «Ингушнефть» не ведет.

— В 2015 году «Роснефть» пробурила одну новую разведочную скважину на Серноводском месторождении...

— Совершенно верно. Они ожидали там больший ресурс, но получали только 15 тонн в сутки, а затраты на бурение обошлись почти в миллиард рублей. Это невыгодно.

Новые собственники сейчас занимаются исследованием потенциала месторождений в этом районе, определяют перспективы бурения новых скважин. К нам сейчас прислали большую бригаду технических специалистов, которые очень пристально рассматривают каждый инфраструктурный объект, продумывают применение новых технологий.

— В Малгобекском районе до 2017 года существовал небольшой завод по переработке нефти «Вознесенский». Здесь проходил магистральный нефтепровод «Грозный-Тихорецкая», обеспечивавший реализацию на экспорт нефти, добытой на месторождениях Ингушетии. Но 4 года назад завод «приказал долго жить», его продали на металл.

— Конечно, переработка всегда рентабельна, но сейчас с имеющимся уровнем добычи нефти строить заново нефтеперерабатывающее производство смысла нет, потому что это очень дорого. Если бы мы сумели сохранить тот завод, еще куда бы ни шло, но сейчас заново строить такое предприятие — это необоснованно. Даже бурение одной скважины обходится по нынешним ценам около полутора миллиардов рублей.

— Для многих нефтяных компаний проблемной темой является хищение нефтепродуктов. Недавно, например, из Ингушетии до Краснодара не доехали 100 тонн нефти.

— По факту данного происшествия началось расследование. Служба безопасности «РН «Ингушнефть» также запустила собственную проверку, которая показала, что нефть пропала из пяти цистерн. Изначально ёмкости были заполнены и опломбированы в Ингушетии. Сотрудники ингушского предприятия составили документы и передали груз сотруднику РЖД. Но по прибытии груза в пункт назначения грузополучатель не досчитался более 100 тонн нефти.

Уверен, что все причастные к данному событию в скором времени будут найдены и понесут наказание.

— «Роснефть-классы» — многолетний образовательный проект компании. В Ингушетии профильные классы были созданы на базе двух гимназий — в Малгобеке и Карабулаке, в которых обучается около ста школьников из разных городов и районов республики.

— Поскольку проект нужен обществу, мы продолжили финансирование этих классов, также как и другие свои благотворительные проекты. В апреле с тремя образовательными учреждениями республики мы подписали договор о пожертвовании на 7 млн рублей.

Планируем в течение 2021 года обновить материально-техническую и образовательную базу учреждений, в частности, оборудовать учебные кабинеты и мастерские для среднего профессионального образования, создать игровые комнаты, построить детские и спортивные площадки. В ближайшее время средства будут направлены в специальную школу-интернат — детский сад в Сунже, Центр непрерывного образования для детей с ОВЗ в Малгобекском районе и школу-интернат в Назрани, в этих учреждениях на круглосуточном обеспечении находятся не только дети с ОВЗ, но также сироты и дети из малоимущих семей.