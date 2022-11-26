«Первый человек, которого мы любим в жизни, конечно, мама, — говорит Салима Сампиева, начиная свой рассказ о маме. — Эту любовь, самую естественную и бескорыстную, мы проносим через всю жизнь. Всё в нашей жизни начинается с детства, а детство — с семьи и школы. А семья — это, прежде всего, мама. Школа — прежде всего, учитель. Вот два великих предназначения на Земле, и в нашей семье получилось так, что школа и семья слились в единое целое. Одно было продолжением второго. И так прошла наша жизнь, вернее, шло становление нас, как личностей.

Моя мама Молотхан Магометовна Умарова родилась 20 августа 1955 года в селении Батраки Северо-Казахстанской области. Она заслуженный учитель Республики Ингушетия, ветеран труда, учитель высшей категории, почётный работник общего образования РОссии.

Но самое главное её достоинство то, что она — мама, самая настоящая, заботливая и внимательная, добрая и строгая, мама не только моя, моих сестёр и брата, но и многих школьников и целой плеяды выпускников. Ведь детей у неё, помимо собственных трёх дочерей и сына, несчётное количество, потому как своей профессиональной педагогической деятельности она отдала сорок лет трудового стажа».

«У меня был любимый учитель, ныне известный в республике писатель и общественный деятель Иса Кодзоев, — говорит Молотхан Умарова. — Как он вёл свой предмет! Как вводил нас в мир художественных героев, в мир ингушской литературы и фольклора! Это были не уроки, а настоящее искусство. О чём я говорю, поймёт лишь тот, кто видел и слушал его, кто присутствовал на его уроках. Они были самыми настоящими, увлекательными и поучительными. Он был к тому же нашим классным руководителем — строгим, внимательным, никогда не кричал, а поучал, когда это было нужно. И мы старались не расстраивать его, старались соответствовать и отвечать требованиям его и других преподавателей.

А учителя у нас в Кантышевской школе были очень сильными. Мы их уважали и ценили. К педагогам наше поколение всегда относилось с каким-то благоговением, с доверием. Помню и люблю своего первого учителя Мухарбека Яндиева. Очень хороший был человек, внимательный, добрый и немного строгий. Все они вместе и привили мне любовь к преподаванию. Про классного руководителя Ису Аюповича Кодзоева могу говорить бесконечно, одни слова благодарности и почтения. Стараюсь следовать его примеру, старалась во всём равняться на него. Он достоин был подражания».

В свою очередь, Молотхан Умарова рассказывает о своей матери: «В семье нас было шестеро мальчиков и три девочки. На родину из Казахстана, в село Кантышево, мы вернулись в 1957 году. Мне было шесть лет, когда мы остались без отца. Вся тягость забот и хлопот легла на плечи старшей сестры и брата. Они работали не покладая рук, чтобы прокормить большую семью, и, как говорится, им было не до образования. Они себя посвятили нам — младшим братьям и сёстрам. А мама была домохозяйкой. Всё хлопотала по хозяйству. Семья-то большая, сами понимаете, каково это. Эти три человека сделали всё, чтобы мы — младшие, получили высшее образование и нашли своё достойное место в жизни.

Нас, можно сказать, мама выковывала в труде и в учении. За каждым был закреплён определённый объём работы по дому, а потом — за уроки. Так что свободного времени у нас практически не было. Такой же порядок, ту же систему воспитания я привнесла уже в свою семью, да и ученикам всегда старалась прививать любовь к труду и к учёбе. Эти две составляющие и стали основой формирования правильной личности в моей жизни.

Школу я окончила в Барсуках, куда переехала наша семья. Потом поступила на филологический факультет в Чечено-Ингушский государственный университет. После его окончания, в 1979 году, устроилась на работу в школу-интернат № 1 города Назрани, откуда через год меня перевели по направлению райкома комсомола в Насыр-Кортскую среднюю школу № 1 на должность заместителя директора. С того самого времени я работала в той школе на этой должности, совмещая классное руководство с преподаванием. Сегодня место замдиректора я уступила молодым, а сама продолжаю преподавательскую деятельность. Стараюсь прививать детям любовь к родному языку, к традициям и обычаям. Это у меня получается хорошо, да и у них вижу тягу к познанию своего, родного, национального.

Я никогда не пожалела, что стала учителем. Себя без детей, без своей школы я просто уже не мыслю. Каждому ребёнку отдаю знания по совести, и они мне отвечают тем же, с пониманием и по мере своих возможностей».

Молотхан Магомедовна с нежностью вспоминает свой первый урок в качестве педагога. Чувство гордости переполняло её, когда она — выпускница университета, первый раз вошла в класс. Но, как говорится, начала не с темы урока, а с нравоучений, поскольку старшеклассники решили разыграть «новенькую» учительницу, но потом поняли, что с ней можно договориться и даже подружились. Вот так оно по жизни и пошло.

«У меня много хороших учеников, которыми я по праву могу гордиться, — говорит Молотхан Магомедовна. — Мои ученики ежегодно в школьных, районных и республиканских олимпиадах, в конкурсе чтецов, в конкурсе сочинений занимают призовые места, принимают активное участие в общешкольных мероприятиях.

Мои выпускники стали хорошими людьми. И не обязательно им быть профессорами, политиками, врачами, хотя некоторые из них работают в правительстве, в министерстве образования, во всех сферах хозяйственной и социальной деятельности, главное — они стали порядочными людьми. Мне приятно их видеть, слышать о них хорошие отзывы, приятно видеть, как они продвигаются вверх по карьерной лестнице, утверждаются в жизни.

Сегодня в нашей школе учатся их дети и дети их детей. Они уже сами стали родителями, бабушками и дедушками. А мы так и остались для них школьными мамами.

Семья работе и, наоборот, работа — семье, мне не мешали. С детьми я просто отдыхала. Что касается моих собственных детей, то они у меня росли самостоятельными, всегда были заняты — то делами по дому, то учёбой. И всё успевали. Свободного времени у них не было».

Все четверо детей Молотхан Умаровой окончили школу с отличием, с золотой медалью. Стали врачами, юристом, экономистом. Некоторые уже устроили свою личную жизнь. Сын женат. Сноха попалось на редкость хорошая, умная, образованная. У них уже подрастают три сына и дочь. Старшая внучка учится в школе тоже на «отлично». Одна дочь — акушер-гинеколог, живёт в Москве. Другая в Ингушетии — врач-инфекционист. Самая старшая, Салима, военнослужащая Росгвардии в Ингушетии. Вроде все состоялись, и Молотхан Магометовна считает себя счастливой мамой

«Маме было нелегко, — дополняет Салима, — в школе она учитель-мама, дома — мама-учитель. Рутинно как-то. Но у неё всё получалось гармонично. Она умела быть требовательной и строгой, но и могла окружить нас заботой и теплом. Она учила нас отличать зло от добра, была готова прийти на помощь, поддержать, когда это требовалось. Она могла наказать нас словом, когда мы заслуживали, так же поблагодарить и искренне радовалась нашим успехам, а мы в свою очередь старались доставлять ей эти радости.

Я думаю, что учитель — это не профессия, а образ жизни моей мамы, потому как мысли о школе не покидают её никогда. Она думает о ней постоянно: утром, днём, вечером, а во время каникул и отпуска просто скучает по детям. Есть выражение «сердце отдаю детям» — это о моей маме».

Пророк Мухаммад (с. а. в.) постоянно напоминал своим последователям о статусе матери и обязанности быть добрыми к своим родителям. В одном из хадисов подтверждается, что Пророк (с. а. в.) отдавал предпочтение благожелательному обращению с матерью перед благожелательным отношением к отцу. «(Как-то раз) один человек пришёл к посланнику Аллаха (с. а. в.), и спросил: «О посланник Аллаха, кто из людей более всего достоин того, чтобы я с ним хорошо обходился?». Он сказал: «Твоя мать». (Этот человек) спросил: «А кто потом?» Он сказал: «Твоя мать». (Человек) спросил: «А кто потом?» Он сказал: «Твоя мать». (Человек снова) спросил: «А кто потом?» — (и тогда) он сказал (ему): «Твой отец» (Сахих Бухари, 5971 и Сахих Муслим, 7/2).