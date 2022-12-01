«Работы по созданию автомобильной стоянки были начаты в июне текущего года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, идея местных властей воплощена в жизнь благодаря реализации федерального партийного проекта «Городская среда» «Единой России», — сказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы мэрии.

По словам собеседника, протяжённость территории благоустройства улицы Победы, которая ранее находилась в удручающем состоянии, составила более 340 метров. Здесь появились пешеходная зона, парковочное пространство более чем на 130 автомобилей, проложена ливневая канализация и установлены 17 рожковых опор освещения с 34 лампами яркостью 150 ватт с заземлением и укладкой в траншею линий электропередачи.

Выбор на улицу Победы для масштабной реконструкции пал неслучайно. Необходимость благоустройства связана с расположением рядом с ней Сунженской центральной районной больницы, частной клиники, а также ООО «Газпром газораспределение Назрань», обслуживающих Сунженский район, а также города Сунжу и Карабулак.

Кроме того, самый молодой город в Ингушетии в скором времени обзаведется «умной» спортивной площадкой открытого типа. Её начали строить летом этого года рядом с лицеем на улице Менделеева. Спортплощадка будет оснащена четырьмя беговыми дорожками, волейбольным, баскетбольным и футбольным полями, уличными тренажерами. Кроме того, отдельно будет установлен комплекс для воркаута с брусьями. Сейчас объект находится на завершающей стадии. Уже к концу года жители близлежащих многоквартирных домов и образовательных учреждений смогут заниматься спортом на «умной» площадке. Стоит отметить, что аналогичная многофункциональная спортплощадка по проекту «Спорт — норма жизни» строится и в сельском поселении Нестеровское.

Как сообщил нашему изданию мэр города Аслан Умаров, благодаря поддержке республиканских властей, нацпроектам, программам «Единой России» в муниципальном образовании реализуются масштабные проекты, направленные на создание комфортной городской среды, условий для развития физической культуры и спорта как важной составляющей жизни современного общества.

«Город разрастается, увеличивается численность населения. Мы стараемся сверять наши шаги с мнением сунженцев, их запросами и потребностями. Большие усилия прикладываются по созданию достаточного потенциала для динамичного развития, решения экономических и социальных проблем в интересах жителей. Особняком в направлении деятельности администрации стоит вопрос создания молодежи условий для занятий спортом и физкультурой. Она — наша опора и будущее. В городе идет системная работа по благоустройству объектов социальной инфраструктуры, улиц. Комфортная жизнь горожан для меня всегда в приоритете. В текущем году акцентировали внимание на замене ветхих водопроводных сетей, улучшении водоснабжения в целом, на освещении автодорог, приведении в надлежащее состояние путей, ведущих к социально значимым объектам», — сказал Умаров.

Напомним, в этом году в Сунже начнут строить новые дошкольные учреждения взамен старых и аварийных зданий. Здесь снесут сразу три детских сада на 120 мест каждый. Речь идет о детсадах «Улыбка», «Светлячок» и «Теремок».

Кроме того, в городе в этом году введут в эксплуатацию общеобразовательное учреждение на 704 места в рамках нацпроекта «Образование» и партийного проекта «Единой России» «Новая школа».

Школу откроют в районе новостроек, в поселке Восточный, который активно застраивается и разрастается. Согласно проекту, объект состоит из четырех этажей, его общая площадь — 15 тыс. 751 кв. м. Здание и спортивные площадки расположатся на территории более 42 тыс. 943 кв. м.

Проектировщики предусмотрели спортивный и актовый залы, отдельную столовую, здесь создаются площадки для волейбола, баскетбола, поле для игры в футбол и зона отдыха для детей.

В декабре 2016 года руководитель региона подписал закон, закрепляющий за городским поселением Сунжа статус городского округа. Сунжа стала пятым городом в регионе после столицы Ингушетии Магаса, Назрани, Малгобека и Карабулака.