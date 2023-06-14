Фотофакт

Сами мы не местные...

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Мясной магазин в г. Сунжа

Как тут не вспомнить незабвенного сатирика Александра Иванова: "Велик могучим русский языка".

 

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