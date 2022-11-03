О творчестве Маршака написаны книги, немалое количество статей и диссертаций. Только в интернете, например, сообщения о нем размещены на нескольких десятках сайтах. И все же для широкого круга читателей и поклонников его творчества нелишним будет напомнить, что на днях исполняется 135 лет со дня рождения этого гениального человека. Пользуясь случаем, сегодня мы вспомним Самуила Яковлевича, поговорим про историю его нелегкой жизни и творчестве.

Рассказывают, что Самуил Маршак начал сочинять свои первые стихи задолго до того, как научился писать. Это потом, много лет спустя Корней Чуковский скажет, что Маршак был страстно одержим поэзией, что без нее он не представлял своей жизни.

Самуил Яковлевич Маршак родился 3 ноября 1887 года в Воронеже. Раннее детство и школьные годы Самуил провёл в городке Острогожске под Воронежем, где жил его дядя по матери. Учился в 3-й Петербургской и Ялтинской гимназиях. В гимназии учитель словесности привил любовь к классической поэзии, поощрял первые литературные опыты будущего поэта и считал его вундеркиндом. Здесь Маршак начал писать свои первые произведения. Увлеченный древнеримской и древнегреческой поэзией, Маршак уже в младших классах гимназии перевел поэму Горация «В ком спасение».

Когда отец будущего поэта нашел работу в Петербурге, вся семья, кроме Самуила и его младшего брата, переехала в столицу. Маршак часто приезжал к родителям на каникулы. Во время одного из приездов он случайно познакомился с Владимиром Стасовым — известным критиком и искусствоведом. Стасов помог будущему поэту перевестись в петербургскую гимназию — одну из немногих, где после реформы образования преподавали древние языки.

«Познакомившись с моими стихами, Владимир Васильевич подарил мне целую библиотечку классиков, а во время наших встреч много рассказывал о своем знакомстве с Глинкой, Тургеневым, Герценом, Гончаровым, Львом Толстым, Мусоргским. Стасов был для меня как бы мостом чуть ли не в пушкинскую эпоху», — вспоминал Маршак.

В гостях у Стасова Самуил Маршак знакомился с творческой интеллигенцией дореволюционного Петербурга — c композиторами и художниками, писателями и профессорами А. Глазуновым, И. Репиным, И. Гинцбургом и др.

В 1904 году критик представил Маршака всемирно известному певцу Федору Шаляпину и Максиму Горькому, который отнёсся к нему с большим интересом и, поняв, что у Самуила плохое здоровье, пригласил его пожить на свою дачу в Ялте. Кроме этого, Горький устроил Маршака в ялтинскую гимназию и позаботился, чтобы его осмотрели лучшие врачи. За время пребывания молодого человека в гостях у Пешковых ему, в сопровождении Максима Горького, несколько раз удалось посетить Северный Кавказ, в том числе и город Владикавказ, через который открывалась Военно-Грузинская дорога. Таким образом, будущий поэт жил и работал на даче Пешковых два года, за которые полностью вылечился от своей легочной болезни. После революции 1905 года семья Горького уехала из Ялты за границу, и Маршак вернулся в Петербург.

В первый раз произведения поэта увидели свет в 1907 году. Помимо написания стихов, Маршак много переводил. Его работы в этом направлении тоже имели большой успех. В 1911 году Самуил Маршак путешествовал по Турции, Греции, Сирии, Палестине. Поэт поехал в страны Средиземноморья как корреспондент петербургских изданий «Всеобщая газета» и «Синий журнал». Вернувшись из поездки, он написал цикл стихотворений «Палестина». По мнению критиков, лучшим из того, что было создано в молодые годы поэта, был этот сборник, созданный автором во время его путешествия на Ближний Восток.

В поездке Самуил Маршак познакомился со своей будущей женой Софьей Мильвидской. Вскоре после свадьбы молодые супруги поехали в Англию — учиться в Лондонском университете. В годы обучения в Лондоне Самуила увлекло народное творчество Шотландии и Британии, он много работал и отдыхал с пользой.

«Пожалуй, больше всего подружила меня с английской поэзией университетская библиотека, — вспоминал поэт. — В тесных, сплошь заставленных шкафами комнатах, откуда открывался вид на деловитую, кишевшую баржами и пароходами Темзу, я впервые узнал то, что переводил впоследствии, — сонеты Шекспира, стихи Вильяма Блейка, Роберта Бернса, Джона Китса, Роберта Браунинга, Киплинга».

Во время каникул они путешествовали по Англии, поэт изучал английский фольклор и переводил баллады и произведения великих зарубежных классиков. В одной из своих записок он писал: «Переводил я не по заказу, а по любви — так же, как писал собственные лирические стихи».

Свои первые произведения Маршак писал для взрослых читателей. Но писать для детей его заставили обстоятельства. Дело в том, что в годы правления большевиков, а потом во времена сталинских репрессий, поэты и писатели периодически ощущали немилость власти, их подвергали репрессиям и гонениям. Послереволюционное пришествие к власти сначала Ленина, а затем генсека Сталина поставили литературу в очень сложное положение. Советский Союз, большевистский режим не терпел вольнодумства. Многие творческие люди, деятели искусства, мастера слова лишались возможности быть правдивыми. Это означало или тотальное игнорирование, опалу (в лучшем случае), высылку или же репрессии: лагеря, а то и расстрельный приговор.

Казалось, что оставался один вариант — подпевать власти, публикуя опусы о величии страны и её вождей. Маршак нашел оригинальный выход из этого положения и, бросив серьезную лирику, начал писать детские стихи. Это решение стало компромиссным и позволило Самуилу Яковлевичу остаться в литературе и продолжить творить.

Нельзя сказать, что Маршак был сильно огорчен ограничениями, которые на него свалились. Напротив, он любил детей и был готов писать для подрастающего поколения. Самуил питал нежные чувства к подрастающему поколению. Он приложил максимум усилий для организации постановок в театре на основе своих пьес и сказок.

После возвращения в Россию из Англии Маршак поселился жить в Краснодаре и в начале 20-х годов вместе с городскими писателями, художниками и композиторами организовал один из первых в стране театр для детей. Скоро он превратился в «Детский городок» с садиком, школой, библиотекой и кружками.

В этот период вместе с ученым-фольклористом Ольгой Капицей Самуил Яковлевич стал руководить студией детских писателей в Институте дошкольного образования и писать свои первые поэтические сказки — «Пожар», «Почта», «Сказка о глупом мышонке». Также он много переводил английский детский фольклор.

Поэт стал фактическим редактором одного из первых советских журналов для детей — «Воробей» (позже он стал называться «Новый Робинзон»), где печатались такие мастера литературы, как Борис Житков, Виталий Бианки, Евгений Шварц. Журнал рассказывал о природе, технических достижениях тех лет и предлагал юным читателям ответы на множество вопросов.

В 1922 году С. Я. Маршак переехал в Петроград и через год выпустил свои первые стихотворные детские книги «Дом, который построил Джек», «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке», «Вот такой рассеянный», «Кошкин дом», «Багаж» и др.

Несмотря на растущую популярность изданий, над которыми в разные годы трудился Маршак, он вскоре понял, что ему нужна другая литература — литература реалистическая, литература, черпающая свой источник из жизни, зовущая к жизни. И в начале 30-х годов ему вместе с Максимом Горьким удалось осуществить эту мечту, когда они создали первое издательство детской литературы («Детиздат»). Вскоре на Первом съезде советских писателей С. Я. Маршак сделал доклад о детской литературе и был избран членом правления СП СССР.

В архивах часто встречаются фото Самуила Яковлевича Маршака в окружении детей. И это неудивительно, ведь он до конца своих дней оставался верным другом маленьких читателей. Маршак постоянно говорил, что слово в прозе и поэзии для детей должно быть точным и ёмким, и что писатель отвечает за него перед читателем.

Написать четыре строки для четырёхлетки гораздо сложнее, чем большую поэму для подростка, был уверен он. Поиском этих слов и строк он занимался днём и ночью. «Во сне порой приходят дельные мысли. Записываю, не зажигая света», — объяснял он коллеге Владимиру Николаеву. Поэту Сергею Михалкову Маршак говорил: «Никогда не забывайте, голубчик, что по книгам детских писателей ребёнок учится не только читать, но и говорить, мыслить, чувствовать».

Переломный и вероломный 1937 год внес свои коррективы и в жизнь Маршака. Его детище в лице детского издательства в Ленинграде было разгромлено, а лучшие его воспитанники были репрессированы и сосланы. Сам Маршак чудом уцелел от политической расправы. Когда началась советско-финская война (1939-1940), поэт писал для газеты «На страже Родины», а в годы Великой Отечественной войны, избежав мобилизации по причине плохого зрения, Маршак пишет сатирические фельетоны, участвует в создании антифашистских плакатов. Он активно работал в жанре сатиры, публикуя стихи, статьи и пьесы в «Правде» и «Красной звезде», создавая художественные панно в содружестве с Кукрыниксами («Окна РОСТа»). Также Маршак активно содействовал сбору средств в фонд обороны.

В послевоенные годы Самуил Маршак путешествовал по Англии, переводил сонеты Уильяма Шекспира, стихи Редьярда Киплинга, Джорджа Байрона, произведения Джанни Родари и многих украинских, белорусских, литовских, армянских и других поэтов. Переводил он также стихи Мао Цзэдуна. За перевод шотландского поэта Роберта Бернса Самуил Маршак получил звание почетного гражданина Шотландии. Соратники писателя рассказывали, что ради четырёх переводных строк он исписывал целую кипу бумаги, но получившиеся в итоге обладали силой, ясностью и абсолютной законченностью. Книги Маршака также были переведены на многие языки мира.

В 1950-х годах в свет выходят его книги «Почта военная», «Быль-небылица», а также энциклопедия в стихах «От А до Я». В театрах для детей ставили спектакли по произведениям Маршака «Двенадцать месяцев», «Кошкин дом», «Умные вещи».

В 60-е годы, когда Самуил Маршак уже стал именитым писателем и не боялся никаких репрессий, выпустил сборник произведений для взрослого читателя под названием «Избранная лирика», получивший Ленинскую премию, и опубликовал свою автобиографию, которую назвал «В начале жизни». Затем появилось «Воспитание словом» (сборник статей и заметок о поэтическом мастерстве). Далее был издан отдельный цикл «Лирических эпиграмм».

Таким образом, практически во всё время своей литературной деятельности (более 50 лет) С. Маршак продолжал писать и стихотворные фельетоны, и серьёзную, «взрослую» лирику.

За огромный вклад в развитие литературы Самуил Маршак получил четыре Сталинских и одну Ленинскую премии, он удостоился ордена Трудового Красного Знамени и ордена Ленина.

Писатель был требователен к себе и другим. Но самыми отличительными чертами характера Маршака были отзывчивость и доброта, именно они двигали поэтом, когда он выступал в защиту своих коллег по перу в годы сталинских репрессий. Самуил не боялся обращаться к высоким чинам из НКВД, по мере сил защищал творчество опальных писателей Солженицына и Бродского. Несмотря на это, периодически находились желающие обвинить и самого Маршака. Чего только ему ни инкриминировали, но поэт не отчаивался, чаще отшучивался и говорил: «И это пройдет!»

Самуил Маршак обладал тонким чувством юмора. Когда Маршак уже не мог сам выступать с докладами, их читал Лев Кассиль. Злые языки стали называть Кассиля «громкоговорителем Маршака». Когда Кассиль рассказал об этом, Самуил Яковлевич предложил: «А ты скажи им, дуракам, что поступаешь как король, которому для тронной речи в парламенте текст всегда пишет премьер-министр».

Нужно отметить, что поэт был крайне рассеянным и одного из своих самых популярных героев — человека с улицы Бассейной, он писал именно с себя.

Были в личной жизни Маршака и трагедии, связанные с собственными детьми. В то время, как он веселил советскую детвору, его сердце обливалось кровью при мысли о безвременно умерших детях — дочери Натаниэль и сыне Якове. Из наследников поэта в живых остался только Эммануэль, который дожил до преклонного возраста и сделал хорошую карьеру физика.

К концу жизни Самуил Яковлевич практически ничего не видел. Катаракта привела почти к полной слепоте. Поэтому литератор чувствовал себя неважно, но, несмотря на это, он продолжал активную творческую деятельность. Ближе к концу своего пути С. Я. Маршак писал мемуары и нескрываемо радовался тому, что во всех театрах страны с успехом шли его пьесы-сказки «Двенадцать месяцев», «Горя бояться — счастья не видать», а также «Умные вещи» и «Кошкин дом».

Сердце великого поэта и писателя Самуила Маршака остановилось 4 июля 1964 года. Ему было 76 лет. Поэт, чьи стихи, написанные в начале 20-го века, одобрили Александр Блок и Анна Ахматова, а позже — Марина Цветаева, был вправе написать в конце жизни такие стихи: «Я думал, чувствовал, я жил. И все, что мог, постиг. И этим право заслужил на свой бессмертный миг...»

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников