Корреспондент газеты «Ингушетия» изучил тему, пообщавшись с представителями военного комиссариата республики. Предлагаем самые частые вопросы по теме, связанной с призывом.

Какие сроки весеннего призыва 2023 года?

Весенний призыв 2023 года начался 1 апреля, продлится он три с половиной месяца и завершится 15 июля. Нынешний призыв не будет отличаться ничем примечательным от предыдущих, но может оказаться последним, когда на срочную службу будут брать с 18 до 27 лет. Возраст призывников может быть увеличен.

Кого призывают?

Призывать будут всех, кто подлежит призыву на срочную службу, от 18 до 27 лет без отсрочек.

Какие категории годности призывников по здоровью сегодня есть?

«А» — годен к военной службе. В нее входят мужчины с практически идеальным здоровьем. «Б» — годен к исполнению воинской обязанности с некоторыми ограничениями. Является пограничной, часто выставляется при неправильной постановке диагноза или при недостатке у призывника документов для освобождения от армии. «В» — ограниченно годен к военной службе. Мужчину освобождают от «срочки», зачисляют в запас и выдают ему военный билет. «Г» — временно не годен к исполнению воинской обязанности. Выставляется при временных проблемах со здоровьем. «Д» — не годен к несению армейской службы. Призывника полностью освобождают от прохождения службы и выдают белый военный билет.

Категория годности — это описание способности гражданина к службе в вооруженных силах. Ее проставляют в военном билете призывника, исходя из его состояния здоровья. Руководствуется призывная комиссия «Расписанием болезней», где указаны все нарушения, освобождающие мужчину от исполнения воинской обязанности.

Где новобранцы будут служить?

Большую часть призывников зачислят в учебные соединения и воинские части, в которых до 5 месяцев они будут осваивать боевую технику и получат военно-учетную специальность. А затем оставшееся от 1 года (общего срока службы по призыву) время — нести, собственно, военную службу.

А в зону СВО отправлять будут?

Нет. Служить парни будут вдали от новых российских регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Призыва молодежи на этих новых территориях тоже пока не будет. До нормализации обстановки в данных субъектах. Ни один призывник не будет направлен в зону спецоперации, подтвердили военные. Они заявили, что в настоящее время численность контрактников и отмобилизованных достаточна, чтобы выполнять поставленные задачи.

Если пришла повестка, и человек не пошел, что ему будет?

Вручить повестку могут сотрудники военных комиссариатов, также документ могут доставить по месту работы или учебы. В случае, если повестка до военнообязанного так и не дошла, военкомат может передать полномочия органам внутренних дел.

В случае, если призывник не прибыл в военкомат, его могут объявить в розыск. Это нужно, чтобы найти и вручить повестку в руки призывника. Штрафа при этом не будет, если мужчина до поимки не подписывался в повестке.

В случае, если призывник получил повестку под роспись лично в руки, он обязуется явиться в военкомат для прохождения комиссии, о сроках указывается в документе.

Сколько новобранцев поставят в строй в весенний призыв — 2023?

В Указе сказано, что планируется призвать 147 тысяч человек. Это на 12,5 тысячи больше, чем весной прошлого года (тогда было призвано 134,5 тысячи человек).

Сколько человек призовут из Ингушетии?

На заседании республиканской призывной комиссии под руководством Главы региона Махмуд-Али Калиматова военком республики Заурбек Гадаборшев сообщил, что весной будет призвано 250 человек. Им предстоит служба в войсках Национальной гвардии, ВКС, ВВС, в войсках сухопутных сил и ВМФ.

«Отправки из республики начнутся после 15 апреля и завершить их желательно до конца мая, чтобы в дальнейшем сосредоточить усилия для выполнения задания на отбор граждан для прохождения военной службы по контракту», — отметил Гадаборшев.

Как попасть поближе к дому?

В последние годы призывников в принципе стараются отправлять служить в тот же регион, где он живет, либо в соседние регионы.

Как попасть в научную роту?

Сегодня в Российской армии 17 научных рот. Туда попадают, как правило, выпускники или отличники вузов. И конкурс на место в таких ротах покруче многих престижных институтов — 290 человек на место! Что делают призывники? Работают в интересах армейской науки. Ими написано 7 тыс. научных статей и оформлено 380 патентов.

А в спортроту?

Сюда возможно попасть еще сложнее. Спортивных рот в нашей армии всего 5. И там служат около 200 человек. В основном это члены и кандидаты в сборную страны. Не случайно отбор сюда идет совместно с Минспорта. И бойцы спортрот уже завоевали около 600 медалей на всероссийских и международных соревнованиях, из них 250 — золотые.

Альтернативная служба будет?

Да, будет. Все, кто отправляются в армию по весеннему призыву, имеют такое право в установленных федеральным законом случаях.

Кто освобождается от призыва?

— Отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы;

— имеющие непогашенную судимость;

— находящиеся под следствием.

Право на освобождение от службы по призыву имеют граждане:

— имеющие ученую степень;

— являющиеся сыновьями или родными братьями военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших в связи с исполнением ими обязанностей или умерших вследствие увечья либо заболевания, полученных во время исполнения обязанностей.

Кто имеет право на отсрочку?

— Студенты-очники вуза и аспиранты;

— отцы-одиночки;

— опекуны престарелых родителей и несовершеннолетних детей;

— отцы с двумя детьми и более;

— отцы детей с женами, срок беременности которых составляет не менее 22 недель;

— признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до года);

— депутаты всех уровней органов законодательной власти;

— сотрудники МВД и уголовно-исполнительной системы;

— служащие войск Росгвардии;

— сотрудники таможенных органов;

— работники противопожарной службы.

Но для того чтобы получить отсрочку, недостаточно просто работать в указанных органах (кроме депутатской должности). Сотрудник должен иметь профильное высшее образование.

Недавно появились отсрочки для тех граждан призывного возраста, которые трудятся на определенных предприятиях оборонки и опытных IT-специалистов.

Есть и еще один новый вид отсрочки — для беженцев и переселенцев. Он самый кратковременный — всего 3 месяца. Ее выдают вынужденным переселенцам, которые оформили российское

гражданство. Что касается беженцев, то для них после получения гражданства гарантирована 6-месячная отсрочка от службы в армии.

Можно ли получить освобождение от военной службы по медицинским показаниям и состоянию здоровья?

Получить освобождение от военной службы по медицинским показаниям и состоянию здоровья можно. В перечне целый список, в который входят: порок сердца, ишемия, давление свыше 150 на 90; близорукость более минус 6 диоптрий, катаракта или глаукома, а также отслоение сетчатки; хронический отит или полная глухота; заболевания ЖКТ: грыжа, панкреатит, язва, геморрой; хронический энурез; сколиоз второй степени с деформацией более 11 градусов; плоскостопие третьей степени; ожирение выше второй степени; ВИЧ или гепатит; туберкулез; онкологические заболевания; психические заболевания; заикание, при котором в значительной степени искажается речь.

Выплачивается ли солдатам срочной службы денежное довольствие?

Денежное довольствие военнослужащего срочной службы составляет 2000 рублей в месяц. Оно может быть увеличено в зависимости от региона, например, на заграничных военных базах (Таджикистан, Армения, Абхазия) или при особых условиях службы. В десантных войсках при совершении парашютных прыжков доплачивается 1000 рублей.

Деньги поступают солдату на банковскую карту, выплаты начинаются со второго месяца службы, но с учетом предыдущего времени, начиная от прохождения медицинской комиссии в военкомате. Карта выдается бесплатно либо на сборном пункте, либо по прибытии в воинскую часть. При увольнении с военной службы военнослужащий получает дополнительный оклад в сумме своего жалования.

Положен ли солдату-срочнику краткосрочный отпуск?

Солдату-срочнику не положен краткосрочный отпуск из-за непродолжительного срока службы. Исключением могут стать семейные обстоятельства, среди которых смерть или тяжелая болезнь близких родственников. Также военнослужащего могут отпустить домой в случае стихийного бедствия на родине — землетрясения, пожара, наводнения, повлекших к разрушению жилья родителей. В каждом случае требуется документальное подтверждение, официально заверенное.

Зато солдату положен один выходной день в неделю. Это может быть увольнительная в ближайший населенный пункт или отдых при части — по решению командира подразделения. Также используется практика предоставления краткосрочного отпуска до 3-х суток, если служба проходит в регионе, где он проживал до призыва. Опять же, подобное поощрение от командира части может последовать в зависимости от поведения солдата и его заслуг, а также от характера выполняемых подразделением задач (учения, боевое дежурство и пр.).

Будет ли вторая волна мобилизации?

В Минобороны заверили, в планах Генштаба нет второй волны мобилизации.

Тема призыва обычно вызывает много вопросов, как у самих призывников, так и у их родителей. Для решения этих проблем (возникших вопросов) есть телефон горячей линии 122, который начал действовать с 1 апреля, куда может позвонить как сам призывник, так и его родители. Звонок бесплатный как с мобильного, так и со стационарного телефона.