Сбер на Северном Кавказе и Калмыкии отправил на переработку более 4 тонн вторсырья

Лидером в данном направлении стало Калмыцкое отделение банка — его сотрудники за год собрали 1,5 тонны макулатуры. Чуть меньше сдали в Чечне — 1,4 тонны бумаги, а больше всего пластика отправил на переработку Сбер в Кабардино-Балкарии — свыше 400 кг.

Руслан Мизаев, управляющий Чеченским отделением Сбербанка:

«ESG-повестка является одним из центральных пунктов стратегии Сбера. Раздельный сбор отходов — важнейший шаг на пути к улучшению экологической ситуации в нашей стране. Чтобы снизить количество отходов, которые отправляются на полигоны для захоронения, Сбер внедрил в своих офисах раздельный сбор ТКО и перешёл на электронный документооборот. Это позволит снизить потребление природных ресурсов и улучшить экологическую обстановку».

Вторичная переработка отходов — это рациональный принцип утилизации мусора с возвращением в хозяйственный оборот его ценных компонентов. Так, из макулатуры можно получить не только бумагу и картон, но и технические ткани, линолеум, рубероид, материалы для ремонта дорог и многое другое, а переработанный пластик используют в изготовлении одежды и обуви.

Залина Бейтуганова, управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка:

«Сбер большое внимание уделяет реализации экопроектов, поддержке социальных инициатив, работе с молодёжью. Мы активно содействуем агропредприятиям Юга и Северного Кавказа в вопросе внедрения новейших технологий, вместе с партнёрами развиваем возобновляемую энергетику, проводим для молодого поколения уроки финансовой грамотности и профориентации в вузах и школах региона. Мы не только сами твёрдо следуем принципам ESG, но и пропагандируем их среди наших клиентов и партнёров. Сохранить природу — наша общая задача».

В течение 2022 года Сбер был генеральным партнёром одной из крупнейших экологических инициатив России — акции «Сохраним лес», которая началась в 2019-м. Сегодня проект «Сохраним лес» входит в национальный проект «Экология».

Под эгидой Сбера прошли масштабные акции в Московской, Липецкой и Нижегородской областях, Адыгее, Дагестане и других регионах России. В 2022 году волонтёры банка помогли высадить порядка 70 млн деревьев.