Сбер наградил победителей конкурса журналистских работ медиафорума «PRO Кавказ»

Второй год подряд он объединяет на своей площадке журналистов, блогеров, книгоиздателей, представителей некоммерческого сектора, государственных структур, экспертного сообщества, бизнес-сферы всего Северо-Кавказского федерального округа. В этом году в нём приняли участие более 500 представителей медиаотрасли из регионов СКФО, а также Москвы, Дальнего Востока, Белоруссии, Армении и Южной Осетии.

Валерий Бирагов, заместитель управляющего Северо-Осетинским отделением Сбербанка:

«Сфера медиа сегодня активно развивается: каждый день появляются новые медиапроекты, новые каналы коммуникаций. Но вместе с тем растущий поток информации несёт с собой и новые вызовы. Площадка форума позволила экспертам не только обсудить важные темы, но и найти решения этим вызовам, обменяться опытом, зарядиться энергией и вдохновением».

Представитель банка наградил автора лучшей журналистской работы в номинации «Идея PRO репортаж».

Медиафорум «PRO Кавказ» — это коммуникативная и образовательная площадка для журналистов, блогеров, PR-специалистов и книгоиздателей. Важнейшей задачей форума является адаптация медиа к современным форматам, создание условий для профессионального роста специалистов отрасли медиакоммуникаций.