Сбер поможет молодёжи создать свой технологический бизнес

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Сбер приглашает школьников старших классов, студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов к участию в бесплатных программах развития предпринимательских талантов SberZ и SberStudent. Эти программы помогают в создании и продвижении молодыми людьми собственного технологического бизнеса в России. Для регистрации не нужен готовый бизнес-проект или даже идея — их помогут найти в ходе программы. Подать заявку можно до 28 февраля 2022 года.

Мария Прохорова, HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка:

«Акселераторы Сбера — это не только шанс на развитие собственного дела, но и возможность найти команду единомышленников, прокачать hard и soft skills, стать востребованным специалистом на быстрорастущем рынке IT- и технологических услуг. В прошлом году школьник из Краснодара Геннадий Шутко и студент Ихья Гумасов из Дагестана стали финалистами SberZ и SberStudent, а сегодня их решения уже обсуждаются с инвесторами и пилотируются бизнесом. Для участия в новом потоке уже зарегистрировались более 2 000 молодых южных талантов. Впереди у них пять этапов, где дают ценные знания и навыки в десятках направлений. Это, к примеру, дизайн-мышление, публичные выступления, введение в предпринимательство, запуск стартапа и работа с реальными кейсами компаний экосистемы Сбера под руководством менторов федерального и мирового уровня».

Лучшие команды, показавшие наибольший прогресс во время обучения, выступят на демо-дне, где представят свои разработки руководству Сбера и других технологических корпораций, инвесторам и ректорам российских вузов. Победители акселератора для школьников получат дополнительные баллы к ЕГЭ и другие преференции при поступлении в вузы. Лучшие проекты SberStudent разделят грант партнёров программы Moscow Seed Fund.

Сбер продолжает поддерживать выпускников и по завершении программ — в переговорах с инвесторами, в интеграции молодёжных решений в продукты Сбера и корпораций партнёров, в продвижении личного бренда основателей стартапов и их участии в конференциях и других мероприятиях, популяризирующих предпринимательство.

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