Сбер поможет молодёжи создать свой технологический бизнес

Мария Прохорова, HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка:

«Акселераторы Сбера — это не только шанс на развитие собственного дела, но и возможность найти команду единомышленников, прокачать hard и soft skills, стать востребованным специалистом на быстрорастущем рынке IT- и технологических услуг. В прошлом году школьник из Краснодара Геннадий Шутко и студент Ихья Гумасов из Дагестана стали финалистами SberZ и SberStudent, а сегодня их решения уже обсуждаются с инвесторами и пилотируются бизнесом. Для участия в новом потоке уже зарегистрировались более 2 000 молодых южных талантов. Впереди у них пять этапов, где дают ценные знания и навыки в десятках направлений. Это, к примеру, дизайн-мышление, публичные выступления, введение в предпринимательство, запуск стартапа и работа с реальными кейсами компаний экосистемы Сбера под руководством менторов федерального и мирового уровня».

Лучшие команды, показавшие наибольший прогресс во время обучения, выступят на демо-дне, где представят свои разработки руководству Сбера и других технологических корпораций, инвесторам и ректорам российских вузов. Победители акселератора для школьников получат дополнительные баллы к ЕГЭ и другие преференции при поступлении в вузы. Лучшие проекты SberStudent разделят грант партнёров программы Moscow Seed Fund.

Сбер продолжает поддерживать выпускников и по завершении программ — в переговорах с инвесторами, в интеграции молодёжных решений в продукты Сбера и корпораций партнёров, в продвижении личного бренда основателей стартапов и их участии в конференциях и других мероприятиях, популяризирующих предпринимательство.