Сбер примет участие в Конгрессе молодых учёных и церемонии закрытия Года науки и технологий
В период с 8 по 10 декабря в Парке науки и искусства «Сириус» пройдут ключевые события Года науки и технологий — Конгресс молодых учёных и церемония закрытия Года науки и технологий. Они станут площадками для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в области науки, образования и технологий, реализации мер поддержки молодых учёных и развития ключевых направлений Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Представители Сбера и компаний экосистемы примут участие в ключевых сессиях, а также выступят с мастер-классами и лекциями. Сбер выступает партнёром мероприятий.
8 декабря
• В 11:30 вице-президент, директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Ерёменко выступит на пленарной сессии «Искусственный интеллект».
• В 14:00 пройдёт сессия «Machine learning для создания виртуальных игровых миров», модератором выступит генеральный директор SberGames Алиса Чумаченко.
• В 14:00 состоится дискуссионная панель «Цифровые инновации в здравоохранении», в которой примут участие генеральный директор СберЗдоровья Анатолий Зингер и исполнительный директор по исследованию данных Лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка Владимир Кох.
• В 16:30 управляющий директор Центра цифровых GR-инициатив Сбербанка Всеволод Гаврилов примет участие в дискуссии на тему «Роль карбоновых полигонов. Перспективы развития лесотехнических, агро- и водных климатических проектов на территории Российской Федерации».
9 декабря
• В 9:00 состоится пленарная сессия «Какие научные прорывы нас ждут в ближайшие 10 лет: наука о жизни, физический мир, цифровая вселенная», модератором которой выступит вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов.
• В 16:30 управляющий директор, начальник Управления развития перспективных технологий AI Сбербанка Андрей Черток будет модерировать сессию «Искусственный интеллект как ассистент творца: история создания одного трека».
Также в этот день с лекциями выступят управляющий директор, начальник Центра регулирования AI Сбербанка Андрей Незнамов, управляющий директор по исследованию данных Лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка Манвел Аветисян и другие.
10 декабря в 10:00 состоится главное пленарное заседание, в котором примет участие заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец. В рамках мероприятия будут подведены итоги Года науки и технологий в Российской Федерации, обсуждены направления дальнейшей реализации новых инициатив, запущенных в рамках года.
В ходе мероприятия участники смогут познакомиться с интерактивным стендом Сбера «Кто ты в науке?» и витриной разработок от Sber AI в области Creative AI. Также на мероприятии будет работать выставочная экспозиция, где будут представлены умные устройства Sber с виртуальными ассистентами Салют — ТВ-медиацентр SberBox Top, умный экран SberPortal, а также интерактивный стенд с визуальным аватаром Visper.
Трансляция главного пленарного заседания, сессий и лекций Конгресса молодых учёных и церемонии закрытия Года науки и технологий будет осуществляться на официальном сайте мероприятия.
Организаторами Конгресса молодых учёных и церемонии закрытия Года науки и технологий выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, Фонд «Росконгресс». Оператор проведения Года науки и технологий в Российской Федерации — АНО «Национальные приоритеты». В Год науки и технологий Сбер выступал куратором тематического месяца «Ноябрь», посвящённого искусственному интеллекту.