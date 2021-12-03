Сбер примет участие в Конгрессе молодых учёных и церемонии закрытия Года науки и технологий

8 декабря

• В 11:30 вице-президент, директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Ерёменко выступит на пленарной сессии «Искусственный интеллект».

• В 14:00 пройдёт сессия «Machine learning для создания виртуальных игровых миров», модератором выступит генеральный директор SberGames Алиса Чумаченко.

• В 14:00 состоится дискуссионная панель «Цифровые инновации в здравоохранении», в которой примут участие генеральный директор СберЗдоровья Анатолий Зингер и исполнительный директор по исследованию данных Лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка Владимир Кох.

• В 16:30 управляющий директор Центра цифровых GR-инициатив Сбербанка Всеволод Гаврилов примет участие в дискуссии на тему «Роль карбоновых полигонов. Перспективы развития лесотехнических, агро- и водных климатических проектов на территории Российской Федерации».

9 декабря

• В 9:00 состоится пленарная сессия «Какие научные прорывы нас ждут в ближайшие 10 лет: наука о жизни, физический мир, цифровая вселенная», модератором которой выступит вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов.

• В 16:30 управляющий директор, начальник Управления развития перспективных технологий AI Сбербанка Андрей Черток будет модерировать сессию «Искусственный интеллект как ассистент творца: история создания одного трека».

Также в этот день с лекциями выступят управляющий директор, начальник Центра регулирования AI Сбербанка Андрей Незнамов, управляющий директор по исследованию данных Лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка Манвел Аветисян и другие.

10 декабря в 10:00 состоится главное пленарное заседание, в котором примет участие заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец. В рамках мероприятия будут подведены итоги Года науки и технологий в Российской Федерации, обсуждены направления дальнейшей реализации новых инициатив, запущенных в рамках года.

В ходе мероприятия участники смогут познакомиться с интерактивным стендом Сбера «Кто ты в науке?» и витриной разработок от Sber AI в области Creative AI. Также на мероприятии будет работать выставочная экспозиция, где будут представлены умные устройства Sber с виртуальными ассистентами Салют — ТВ-медиацентр SberBox Top, умный экран SberPortal, а также интерактивный стенд с визуальным аватаром Visper.

Трансляция главного пленарного заседания, сессий и лекций Конгресса молодых учёных и церемонии закрытия Года науки и технологий будет осуществляться на официальном сайте мероприятия.

Организаторами Конгресса молодых учёных и церемонии закрытия Года науки и технологий выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, Фонд «Росконгресс». Оператор проведения Года науки и технологий в Российской Федерации — АНО «Национальные приоритеты». В Год науки и технологий Сбер выступал куратором тематического месяца «Ноябрь», посвящённого искусственному интеллекту.