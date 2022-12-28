Сбер профинансировал строительство эко-отеля «Первый» в Архызе

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Ростовское отделение Сбербанка предоставило финансирование компании «София Резорт» для строительства эко-отеля «Первый» в Архызе. Объем инвестиционного кредитования составил 150 млн рублей. Срок договора — 2 года.

Отель расположен рядом со всесезонным курортом Архыз на Софийской поляне на берегу реки Псыш и занимает территорию 4 га. Это современный дизайн с технологией «Умный дом» в каждом жилом модуле. Футуристичная архитектура, гармонично вписана в ландшафт леса с вековыми соснами.

«София Резорт» входит в группу компаний, реализующих строительство жилых и муниципальных зданий, а также реконструкцию коммунальной инфраструктуры. Компания на рынке Ростовской области и Ставропольская края работает более 15 лет. В этом году она расширила географию, новый проект строится в Карачаево-Черкесской Республике.

Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка:

«Среднегодовой темп роста потока туристов в Карачаево-Черкесскую Республику по данным СберАналитики за последние 4 года составляет 45%. Эко-отель «Первый» в Архызе с его уникальной концепцией станет жемчужиной туристической инфраструктуры на Северном Кавказе. Благодаря таким проектам интерес к внутреннему туризму будет расти еще динамичнее. Компания «София Резорт» впервые реализует проект в индустрии гостеприимства. Мы в него верим, поэтому представили инвестиционное финансирование».

Для гостей «Первого» будут доступны: 25 семейных одно и двухэтажных номера, площадью от 46 до 196 м2, для проживания от 2 до 8 человек, ресторан, развлекательная зона для детей, всесезонные бассейны и пул-бар, банный комплекс и собственный пляж на берегу реки Псыш. На территории расположен двухэтажный ресторан с террасой и видом на горные вершины. Попробовать локальную кухню ресторана «Первый» можно и в круглогодичных беседках. Каждый гость может почувствовать себя шеф-поваром и приготовить на открытом огне блюда в благоустроенной зоне.

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