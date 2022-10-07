Сбер: Спрос на ипотеку в южных регионах России вырос в 2,5 раза

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Ипотека остаётся одним из самых востребованных розничных продуктов Сбера в южных регионах страны. В летние месяцы произошёл быстрый рост спроса. Это связано с общим снижением ставок и первоначального взноса для покупки недвижимости, запуском IT-ипотеки и господдержки траншами, улучшением условий рефинансирования и индивидуального строительства».

Льготные ипотечные программы, такие как «Господдержка», «Семейная ипотека» очень популярны у жителей Юга России и СКФО. Интересна и новая отраслевая госпрограмма в Сбере «IT-ипотека». Жильё с помощью этой программы уже приобрели в Краснодарском крае, Ростовской области, на Ставрополье и в Северной Осетии-Алании. В среднем, размер такого займа у IT-специалистов Юга России и Северного Кавказа почти в 3 раза выше средней южной ипотеки.

Также с 15 по 19 сентября Сбер получал заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7%. По данным Домклик, наиболее востребованной программа оказалась в Башкортостане (8%), Пермском крае (4,8%), Карачаево-Черкесской Республике (4,2%), Краснодарском крае (4,2%) и Иркутской области (4%).

Подобрать подходящую недвижимость и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.