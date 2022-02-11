Сбер выдал южному бизнесу 6,1 млрд рублей кредитов на основе принципов ESG

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Юго-Западный банк Сбербанка расширяет повестку «зеленого» финансирования.

Сегодня в кредитном портфеле банка, сформированном на основе принципов ESG, уже 23 проекта на общую сумму 6,1 млрд рублей. Ответственное финансирование с приоритетом экологических, социальных и управленческих факторов устойчивого развития обретает всю большую популярность на Юге России и Северном Кавказе. Порядка половины «зеленых» проектов банка сосредоточены в интенсивном садоводстве — одном из наиболее динамично растущих направлений регионального АПК.

Вместе с тем, интерес к ESG-финансированию увеличивается в транспортной сфере и ЖКХ, где декарбонизация и отказ от углеводородного топлива становятся все более актуальными, а также в промышленном производстве, индустрии гостеприимства и девелопменте, внедряющих высокие экологические стандарты.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«ESG-повестка становится реальным драйвером развития бизнес-отраслей и государственного сектора. Сбер системно сотрудничает с региональными органами власти и предпринимательским сообществом, всесторонне консультирует по ESG-трансформации направлений деятельности, оказывает помощь в подготовке бизнес-моделей проектов и занимается непосредственно «зеленым» кредитованием.

Причем, речь идёт не только о традиционном сельскохозяйственном производстве и переработке сырья. К примеру, мы уже выдали первую банковскую ESG-гарантию в ₽456 млн на строительство водозабора и очистных сооружений в Ростовской области, профинансировали завод по производству гофротары за ₽450 млн в Краснодарском крае и создание комплекса для хранения морепродуктов в Дагестане за ₽190 млн. Безусловно на Юге России потенциал ответственного финансирования намного больше. На Ставрополье реализуются масштабные планы модернизации коммунальной инфраструктуры, в Ростовской области растет спрос на экологически чистый транспорт, на Кубани и в республиках Северного Кавказа появляются новые рекреационные зоны, развивается туристический кластер, первые шаги навстречу «зеленым» стандартам делают региональные застройщики. Юго-Западный банк находится в тренде современной экологической повестки и намерен в ней дальше активно участвовать».

Сегодня Сбер предоставляет две категории кредитов, подпадающих под понятие финансирования в рамках ESG. Это «зеленые» кредиты на проекты снижения влияния на окружающую среду (в их числе — уменьшение выбросов загрязняющих веществ, парниковых газов, энергосбережение и повышение эффективности использования природных ресурсов, адаптация экономики к изменению климата). Вторая категория — это ESG-кредит: финансовый продукт, где процентная ставка привязана к выполнению заёмщиком определенных ESG-показателей.

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