Сбер запустил цифровой фельдшерско-акушерский пункт в Ингушетии

Магомедбашир Балаев, Министр здравоохранения Республики Ингушетия:

«Цифровой ФАП» поможет фельдшерам и врачам в выездной форме обследовать пациентов как в рамках диспансеризации, так и для выявления различных заболеваний: сахарного диабета, гипертонической болезни и других серьезных недугов. Комплекс позволяет интерпретировать результаты анализов в режиме реального времени и проводить телеконсультации между специалистами, а в случае необходимости данные можно дистанционно передать в медицинское учреждение для уточнения диагноза. Это значительно экономит время и увеличивает доступность оказания медицинской помощи в регионе«.

«Цифровой ФАП» — это диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и сервисам на базе искусственного интеллекта через платформу Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC). В базовом комплекте системы есть электрокардиограф, тонометр, анализатор крови, термометр, анализатор мочи и пульсоксиметр. Оборудование имеет регистрационные удостоверения Росздавнадзора, информационная система для врача включена в Реестр российского ПО.

Виктор Бударин, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«Сбер активно участвует в цифровизации Ингушетии. Вместе с партнёрами мы развиваем нефинансовые сервисы, в том числе цифровые решения для сферы здравоохранения. Использование комплекса поможет повысить эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения диспансеризации, а жители труднодоступных районов республики с помощью него смогут получать целый спектр обследований, плановых и экстренных консультаций от профильных специалистов центральных больниц региона».

Наталья Филимонова, главный врач Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) СберМедИИ:

«Аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП» прошёл успешное пилотирование в 24 субъектах РФ, в 13 регионах медицинские работники уже используют его в своей повседневной работе. Скрининговые системы на базе искусственного интеллекта позволяют своевременно выявлять пациентов с патологиями, не допускать развития хронических заболеваний, а также распределяют клинические случаи по степени тяжести. Благодаря обработке ЭКГ с помощью алгоритмов повышается точность и качество диагностики, а также скорость обработки результатов исследований. Такое комплексное решение помогает сделать работу врачей более эффективной, а оказание медицинской помощи — более удобным для пациентов».