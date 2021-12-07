Сбер запустил новую ипотечную программу на покупку дома

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка:

«С 2020 года фиксируем настоящий «ипотечный бум» на строительство загородных домов и покупку квартир в городских новостройках. Фактически мы каждый год удваиваем объёмы выдачи ипотеки. С начала года Юго-Западный банк уже оформил более 107 тысяч ипотечных займов на общую сумму в 239 млрд рублей. Причем, всё чаще к нам в офисы приходят студенты 18-25 лет, молодые родители и семейные пары, желающие инвестировать в жильё для удобного семейного отдыха или сдачи его в аренду. Отмечу, что с начала пандемии мы видим растущий тренд на покупку просторных загородных домов. Это связано, в первую очередь, с тем, что в условиях нашего комфортного южного климата многие семьи хотят иметь жильё в курортных зонах, больше времени проводить на природе и чаще заниматься приусадебным хозяйством».

Отвечая на этот запрос рынка, Сбер расширил условия кредитования и запустил ипотеку на покупку дома и земли в коттеджных посёлках, строительство которых ведётся с участием проектного финансирования банка. Оформить такой займ до 60 млн рублей можно на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 15% от общей стоимости объекта недвижимости. Подробнее об этом предложении можно узнать на сайте банка и на Домклик.