Сбер запустил снятие наличных без комиссии с кредитной СберКарты до конца года

Оформив кредитную СберКарту, клиент может снимать деньги в банкоматах и отделениях СберБанка. В течение первых 15 календарных дней комиссия составит ноль рублей, начиная с 16-го дня — 3% (минимум — 390 рублей). Условия акции автоматически распространяются на всех клиентов, открывших эту карту с 15 ноября по 31 декабря 2021 года.

Кредитная СберКарта — новый флагманский продукт Сбера. Она признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке.

Рустам Сагов, заместитель управляющего Ингушским отделением Сбербанка:

«Оплачивать повседневные траты кредитной картой сегодня удобно и выгодно: получать бонусы за покупки и не платить проценты 120 дней. Независимо от объёма покупок и других условий, кредитная СберКарта всегда будет бесплатной — никаких комиссий за оформление и обслуживание. Акция, которая позволяет снимать деньги с карты без комиссии в первые 15 дней, делает ее еще более привлекательной».

По оценке Frank RG, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных карт, предоставляя клиентам 120 дней беспроцентного периода по принципу «месяц тратишь — три гасишь», при этом обслуживание продукта и СМС-уведомления полностью бесплатны.

Ставка для всех видов операций известна заранее — 17,9%. Для покупок в категории «Здоровье» и онлайн-оплаты в СберМегаМаркете составляет 9,8%. Кредитный лимит достигает 1 миллиона рублей. Открыть карту можно онлайн за 2 минуты и сразу начать ей пользоваться.