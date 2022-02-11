Sber500 для IT-предпринимателей: бесплатно, полезно, перспективно

В наших регионах страны много талантливой молодёжи с перспективными бизнес-идеями и желанием развиваться в IT-отрасли. Только в прошлом году мы выдали кредитов малому бизнесу на 60 млрд рублей. Значительная часть из них ушла на цифровизацию или на расширение собственного технологичного бизнеса. Уверена, что акселератор Sber500 поможет южным участникам «прокачать» своё дело и вывести его на принципиально новый уровень по инвестициям, масштабу работы и по узнаваемости на российском и мировом рынках.

Светлана Гладкина

Директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка

Программа акселератора рассчитана на десять недель и предполагает детальную проработку продукта и развитие бизнеса — погружение в маркетинг и продажи, масштабирование, фандрайзинг, питчинг. Все этапы будут курировать менторы и международные эксперты с опытом работы в компаниях Кремниевой долины, США.

• первый этап — онлайн-буткемп — базовая часть программы. Команды проработают ценностное предложение, узнают, как выстраивать коммуникацию с разными целевыми сегментами, получат обратную связь по своим проектам от менторов. По итогам будут отобраны 50 проектов, которые смогут пройти на следующий этап или получить приглашение в fast track — даже без основной программы акселератора;

• второй этап — первая половина основной программы акселерации. 50 команд совместно с менторами проверят ряд гипотез с целью найти лучшие возможности для роста бизнеса (growth hacking). По итогам лучшие 25 проектов будут выбраны для следующего этапа, который завершится их выступлениями на демодне;

• третий этап — интенсивное офлайн-обучение (воркшопы, индивидуальная работа с менторами и подготовка к финальному выступлению). Также на этом этапе стартапы получат возможность встретиться с представителями компаний экосистемы Сбера, корпораций и фондов для того, чтобы обсудить возможное партнёрство.

Финалисты выступят на демодне, где представят свои продукты и смогут претендовать на партнёрство с компаниями экосистемы Сбера и корпорациями-партнёрами, а также на инвестиции от фонда Fort Ross Seed Fund и других фондов. Выпускники трёх волн акселератора Sber500 уже привлекли больше 850 млн рублей инвестиций, из них около 200 млн рублей — от Сбера, а также заключили несколько сотен контрактов с крупными компаниями.

Sber500 в этом году значимо расширяет свой охват. В прошлом сезоне мы дали возможность пройти обучение в буткемпе рекордным 560 стартапам, в новой волне мы вдвое увеличим количество стартапов, которым будет доступна основная часть программы, а вместе с ней индивидуальная работа с менторами и эксклюзивные возможности нетворкинга. Увеличение покрытия позволит ещё большему количеству стартапов получить признание — соединение экспертизы Сбера и 500 Global в акселераторе Sber500 даёт им определённый «знак качества» не только на российском, но и на мировом венчурном рынках

Лев Хасис

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка