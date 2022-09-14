Раздельный сбор отходов

Сбор вторсырья в Ингушетии

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Проблема экологии в современном мире стоит настолько глобально и остро, что простой обыватель часто остается к ней безучастен, будучи уверенным, что он на складывающуюся ситуацию повлиять все равно никак не может. Одним из таких обывателей всегда была я.

Но удивительно, что делает возраст с человеком. То, что еще совсем недавно казалось чем-то далеким и непонятным, после тридцати вырисовывается в ясную картину, с четким пониманием, что где-то ты все-таки можешь пригодиться.

Борьба с тоннами концентрированных газов, отравляющих атмосферу, конечно, не для новичков, но вот элементарно не бросать мусор мимо урны под силу каждому. В этом году я решила внести в свою копилку полезных экодел еще одно — сортировать отходы и сдавать вторсырье на переработку.

Я не была уверена в том, что смогу ввести это в привычку, потому загружать себя сбором сразу всех видов вторсырья не стала, а ограничилась макулатурой и пластиком. И первой же ошибкой, которую я допустила — это то, что не прочла информацию по данной теме. В мои контейнеры для вторсырья шло все, что в моем понимании относилось к бумаге или пластмассе.

За пару месяцев набралось с десяток огромных пакетов, и я позвонила на номер фирмы, занимающейся закупкой вторсырья в республике. Через пару дней они приехали, все забрали, позже взвесили и переслали мне на карту оплату... 150 рублей. Большого денежного вознаграждения я, конечно, не ждала, но и эта сумма меня искренне смутила. Как объяснили представители фирмы, оплата могла быть в 3 раза больше, но в моих мусорных пакетах оказалось много предметов, не подлежащих переработке.

С месяц я даже думать о повторном эксперименте не хотела. Но позже, понимая, что мое разочарование связано лишь с моим невежеством, решила изучить больше информации по этой теме.

«Через 30 лет мы можем утонуть в мусоре!» — весной прошлого года эту фразу, прозвучавшую в докладе «Гринпис», активно цитировали мировые СМИ. Прогрессивные ученые уверены, что значительно повлиять на решение этой проблемы способна переработка мусора. Применение отходов для вторичного использования, сохранит природные и энергетические ресурсы планеты, уменьшит нагрузку на объекты хранения и утилизации мусора. Несмотря на то, что в мире культура раздельного сбора мусора действует несколько десятилетий, в России она только развивается: свыше 90% отходов отправляется на полигоны и свалки, 7% — на переработку.

Последние годы заметно изменилась ситуация и у нас, в Ингушетии. В общеобразовательных учреждениях проводятся экобеседы, экоуроки и различные культурно-просветительские мероприятия на экологическую тематику, действуют экологические волонтерские движения, в разных точках городов и сел можно увидеть сетчатые металлические контейнеры для сбора вторсырья. На фоне происходящих изменений сортировка мусора в домашних условиях представляется минимальной задачей каждого человека, несущего ответственность перед Всевышним и будущими поколениями за сохранение окружающей среды.

Так с чего начать и что не следует забрасывать в отдельный контейнер для вторсырья, чтобы не ошибиться, как в случае со мною?

Во-первых, стоит запомнить, что не вся бумага — макулатура. Бумажные стаканчики, салфетки, бумажные полотенца, туалетная бумага, чеки, ламинированная бумага, фото, жирная, грязная, горелая бумага не подлежат переработке. А вот офисную бумагу, газеты, журналы, каталоги, рекламную продукцию, картон и гофрокартон, бумажные чистые упаковки от продуктов у вас будут рады принять в соответствующих пунктах.

Бутылки из-под воды, газированных напитков, сока, молока, упаковки и бутылки от шампуня, моющих средств, полиэтиленовые пакеты можете смело отправлять на переработку. Но не следует собирать игрушки, канцелярские изделия, тюбики от зубной пасты и кремов, упаковки от майонеза и кетчупов с крышками, блестящие упаковки от кофе, чая и чипсов, трубочки от напитков, зубные щетки, пенопласт, шарики, бахилы как это делала я. Этот вид мусора нельзя или сложно сдать в переработку.

В прошлом месяце, затеяв генеральную уборку двора и навесов, наша семья также сдала металлолом на сумму 850 рублей. Стоит отметить, что в этом вопросе все легче — переработке поддаются все виды металла, но наиболее ценится чугун.

Новостью для меня стал тот факт, что в России переработка стекла занимает одно из лидирующих мест. Но несмотря на то, что в нашей стране ежегодно производится около 6 млн тонн стекла, лишь четверть перерабатывается. Большая часть этого объема попадает на мусорные свалки, в то время как период распада стеклянной бутылки составляет 1 млн лет.

Несмотря на то, что в докладе Минприроды России «Об охране окружающей среды» было отмечено, что в Ингушетии самое низкое содержание опасных веществ в воздухе, проблема утилизации мусора в нашем регионе стоит остро. Начальник управления охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды Ингушетии Адам Баркинхоев прокомментировал работу ведомства по сортировке отходов.

«В целях внедрения раздельного накопления отходов в Республике Ингушетия в рамках Федерального проекта комплексной системы обращения с коммунальными отходами в 2021 году наш регион закупил 2289 контейнеров. Контейнеры имеют 5 цветовых индикаций для определённых фракций отходов», — сообщает Адам Баркинхоев.

Основная часть контейнеров уже передана органам местного самоуправления для установки во всех муниципалитетах.

«Контейнеры также переданы органам исполнительной власти, министерству образования, министерству труда, чтобы их расставили в школах, детских садах и больницах», — рассказывает Адам Хамитович.

По его словам, в текущем году министерству природы Ингушетии также одобрили заявку на закупку более 2700 контейнеров в 2023 году.

«У нас имеется договоренность с региональным оператором по вывозу отходов в Ингушетии о том, что после того, как все контейнеры будут расставлены, региональный оператор разработает график и будет раздельно увозить все отходы на свой полигон. На полигоне отходы дополнительно рассортировываются и будут направляться в другие регионы на переработку. Оставшаяся часть, так называемые хвосты, будут размещаться на полигоне в целях последующего захоронения».

Работа по экологическому просвещению населения уже не первый год ведется министерством. Но активизировать пропаганду раздельного сбора мусора ведомство планирует после установки контейнеров.

«Мы можем много говорить о раздельном сборе, но если мы не создадим условия для населения, то люди сегодня услышат, а завтра забудут. А если мы будем об этом говорить, и они смогут эти знания применить на практике, это будет гораздо лучше усваиваться», — объясняет начальник управления охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды Ингушетии Адам Баркинхоев.

В течение этого года я неоднократно сдавала макулатуру и пластик компании Biolaif_ing, занимающейся приемом и вывозом вторсырья. В ходе написания этого материала мне стало интересно пообщаться с представителями компании и узнать, что руководило ими при открытии данной бизнес-сферы.

«Как мы все знаем, с каждым годом в атмосферу выбрасывается огромное количество мусора, которое природа не в силах самостоятельно переработать без человеческой силы. Поэтому мы решили взяться за это дело», -рассказывает Султан.

«Мы организовали сбор и скупку вторсырья, которое можно переработать и использовать вторично. В эту категорию входят пластик, бумага, стекло... Есть ещё много категорий, которые можно отнести к вторсырью. Но у нас пока ограниченные варианты, которые мы закупаем. Мы принимаем любой вид макулатуры, пластиковую тару, бутылки, канистры...»

В родной республике партнеры Султан и Муслим работают всего третий год. Но за плечами хороший опыт в данной сфере. За 6 лет работы наши земляки активно проявили себя за пределами Ингушетии: в Москве и в Московской области у них имеется несколько точек приема вторсырья, где они успешно сортируют и отправляют его на заводы.

«Здесь, в Ингушетии, мы принимаем у себя на базе ограниченный вид вторсырья в связи с отсутствием собственной промышленной зоны, площадь небольшая, из-за чего нет возможности работать на всю мощь. Но мы с этим боремся, стараемся создавать условия, чтобы жители республики могли сдать всё больше вторсырья, которые можно переработать, тем самым внеся вклад в сохранение окружающей среды», — говорит Султан.

Как он признается, еще пару лет назад, когда они только начинали свою деятельность в республике, энтузиастов, готовых заниматься сортировкой бытовых отходов и сбором вторсырья, было очень мало.

«Есть небольшое количество людей, которые собирают вторсырьё, привозят к нам на точку и сдают. Думаю, это связано с тем, что наша сфера не широко известна жителям региона. Но мы активно вели просветительскую работу в этом направлении. Сегодня по сравнению с предыдущими годами все больше людей узнают о нас и интересуются темой сбора вторсырья».

Великое берет начало с малого, и мы, немного потрудившись, можем принести реальную пользу своей республике, даже не выходя из дома.

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