Сегодня после продолжительной болезни ушёл из жизни полковник милиции в отставке Руслан Мейриев

С 1984 года занимал различные руководящие должности, в том числе был начальником отдела внутренних дел г. Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа.

С 2008 года по август 2009 был министром внутренних дел Республики Ингушетия. Полковник Руслан Мейриев был глубоко порядочным человеком, отличался высоким патриотизмом, болел душой за свой народ и за его будущее.

В одном из интервью по поводу трагических событий осени 1992 года Руслан Мейриев сказал: «Время прошло, но не стёрло из памяти боль и трагедию, которую допустили власти и политики всех уровней. Такое не должно было случиться. Мы склоняем головы перед памятью погибших и убиенных, расстрелянных и числящихся пропавшими без вести людей. Наша святая обязанность — сохранять и передавать из поколения в поколение горькую правду о том, как это было. Мы не имеем права забывать, иначе не только потеряем связь с историей, но и рискуем оказаться в ситуации, когда такое может повториться. Народы Кавказа всегда мирно сосуществовали и решали любые вопросы дипломатично, а не по принципу «разделяй и властвуй». Думаю, у потомков наших мудрых народов хватит мужества и достоинства расставить всё по своим местам. Даже ради того, чтобы наши дети могли спать спокойно и заниматься созидательным трудом».

Редакция газеты «Ингушетия» соболезнует родным и близким Руслана Мейриева. Дала гешт долд.