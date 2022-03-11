В ногу со временем
Сегодня журнал «Литературная Ингушетия» отмечает свой юбилей
11 марта 1997 года, 25 лет назад, вышло Постановление Правительства РИ «Об учреждении журнала «Литературная Ингушетия», который начал выходить на русском и ингушском языках.
С тех пор литературно-художественный и общественно-политический журнал прочно занял свою нишу и неустанно трудится в этом жанре. Первый в истории ингушей журнал «Литературная Ингушетия» был основан известным литературным критиком, литературоведом, журналистом, преподавателем, просветителем Абу Увойсовичем Мальсаговым.
C 2007 года главным редактором журнала «Литературная Ингушетия» является член Союза писателей России Лейла Магомедовна Томосханова, заслуженный деятель культуры РИ, известный журналист и писатель.
За 25 лет своего существования журнал «ЛИ» вобрал в себя двухсотлетнюю историю ингушской литературы.
Коллектив редакции газеты «Ингушетия» и региональное отделение Союза журналистов России искренне поздравляют коллег с праздником, желают достижения новых творческих высот, счастья и благополучия!