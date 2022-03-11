С тех пор литературно-художественный и общественно-политический журнал прочно занял свою нишу и неустанно трудится в этом жанре. Первый в истории ингушей журнал «Литературная Ингушетия» был основан известным литературным критиком, литературоведом, журналистом, преподавателем, просветителем Абу Увойсовичем Мальсаговым.

C 2007 года главным редактором журнала «Литературная Ингушетия» является член Союза писателей России Лейла Магомедовна Томосханова, заслуженный деятель культуры РИ, известный журналист и писатель.

За 25 лет своего существования журнал «ЛИ» вобрал в себя двухсотлетнюю историю ингушской литературы.

Коллектив редакции газеты «Ингушетия» и региональное отделение Союза журналистов России искренне поздравляют коллег с праздником, желают достижения новых творческих высот, счастья и благополучия!