Выступая на Киевском форуме безопасности этот представитель «цивилизованного мира» заявил, что россияне это — «варвары». Остается только «уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют».

Кроме того, по его словам, нарратив о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящими украинцами весьма опасен для государства, отмечает РИА Новости.

Где-то я это слышал? А, да: Эйрис II Таргариен («Безумный король») кричал «всех сжечь» (а на Украине уже все «короли», главное громко прокричать в угоду покровителям в США и Европе). Даже Гитлер и его компания нервно курят в стороне, поскольку все, что происходит — это уже Голливуд. Господа «демократы» так вжились в роли, что забыли: кровь льется реальная, а не бутафорская.

Засветилась и мадам Елена Зеленская (как ее там еще, «Дарданеллы чтоб», как один офицер выражался). Где-то там в Европе заявила, что более 90% жителей Украины готовы жить без света и тепла 2-3 года, если видят перспективу членства в Евросоюзе.

Вот эта единица позади нуля (весьма интересно), пробовала недельку так прожить? Конечно — нет! Ведь, накаченные губы спадут, дурь улетучится, и придется осознать ужас всего происходящего. Валить патриотизм на других — это же намного легче.

«Уродство сатаны ничто пред злобной женщины уродством» — Шекспир («Король Лир»).

После резонансного пассажа Елены Зеленской, обвинившей россиянок в поощрении насилия, к ней обратилась председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

Опустим первую часть (о жестокости украинских националистов по отношению к русским), вторая такая: «Пока еще есть время посмотреть правде в глаза и сделать все, чтобы наши дети жили в мире, добре и согласии».

Это — призыв Екатерины Лаховой.

К кому вы обращаетесь, Екатерина Филипповна? К так называемой женщине, которая просит оружие у Запада, чтобы побольше угробить россиян, не разбирая — женщины, дети, старики?

Что взять с «ублюдка» Данилова, как его правильно назвал замсекретаря Совбеза Дмитрий Медведев, призывающего «сжечь»?

Перед нами не люди, а персонажи виртуальной игры, которые считают, что они «сохранились», а то, что где-то и кто-то умирает — не их проблемы. Главное, чтобы они (жертвы) погибали «правильно» — за «демократию» маразматика Байдена и прочих «избранных».

За какой «славой» украинцев погнали на убой — им лучше поинтересоваться на Банковой (где и «банкуют»), когда пройдет «куриная слепота» и они доберутся до света.

Пока — сумерки!