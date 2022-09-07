Редакция газеты «Ингушетия» познакомит вас с «самыми классными» педагогами республики.

«В работе каждого учителя есть важная миссия — быть классным руководителем. Безусловно, авторитет классного руководителя — это успех каждого его ученика. Именно поэтому для меня так важно постоянно повышать уровень компетенции в работе с учениками. А форум классных руководителей, в котором я принимаю участие уже во второй раз, прекрасно способствует моему профессиональному росту за счет общения с инициативными и более компетентными в вопросах воспитания подрастающего поколения педагогами и спикерами», — говорит Луиза Аушева, учитель математики ГБОУ «СОШ № 1 г. Назрань».

«Решила поучаствовать в конкурсе, представить свою республику, свой колледж. Прошла три этапа огромного Всероссийского конкурса в онлайн-режиме, а теперь меня ждет очная ставка в Москве. Думаю, это поможет мне расширить кругозор, познакомиться с интересными людьми от которых могу набраться нового опыта», — делится Марина Мурзабекова, мастер производственного обучения Ингушского политехнического колледжа.

«Всероссийский форум классных руководителей в этом году второй раз объединяет педагогов — наставников со всей России. Желание попасть на форум появилось сразу, как только я узнала об этом. Но для этого необходимо было пройти несколько этапов отборочного конкурса. Было нелегко, ожидание конечного результата было томительным, но получить письмо от организаторов, в котором сообщалось, что я стала очным участником форума, было очень радостно.

Участие в любом конкурсе само по себе интересно, а если при этом можно узнать что-то новое и полезное, то это удача.

Я, как классный руководитель, в работе с учениками стараюсь найти новое в расширении их кругозора, научить их делать правильный выбор в разных жизненных ситуациях. С этим связано мое желание принять участие во Втором Всероссийском форуме классных руководителей. Встреча с коллегами обогатит мой опыт, что поможет в дальнейшей работе. Также хотелось бы щедро поделиться с ними своим», — рассказывает Лейла Базоркина, учитель русского языка и литературы ГБОУ «Гимназия „Марем“ г. Магас».

«Второй Всероссийский форум классных руководителей — это знаковое событие для всех педагогов, наставников и классных руководителей нашей страны. Я прошла несколько конкурсных испытаний, записала видеовизитку о своей работе классного руководителя и не ожидала быть в числе счастливчиков очного форума, но в августе пришло письмо на электронную почту с поздравлениями и приглашением в Москву.

Для меня очень важно участие в мероприятии всероссийского масштаба. Это дает возможность учиться, учиться у самых лучших, креативных, талантливых педагогов-наставников нашей огромной страны.

Отвечая на главный вопрос форума, почему именно я должна стать участником второго Всероссийского форума классных руководителей, мне вспомнились слова древнегреческого философа Платона: „Если башмачник будет плохим мастером, то государство от этого не очень пострадает — граждане будут только несколько хуже обуты, но если воспитатель детей будет плохо выполнять свои обязанности, то в стране появятся целые поколения невежественных и дурных людей“. Именно поэтому участие в форуме так важно для меня, так как мы, педагоги, классные руководители, воспитываем целое поколение людей нашей России и нашего народа. Искренне хочу верить, что труд учителя будет вознагражден добрыми, порядочными людьми, достойными гражданами России и своей малой родины Ингушетии, которые будут гордиться и горячо любить свою страну», — говорит Фатима Жаниева, учитель истории и обществознания гимназии «Марем» г. Магас.

«32 года работаю в школе и все 32 года успешно выполняю функции классного руководителя. Беру детей в пятом классе и довожу их до 11-го. Благодарю судьбу за выбор профессии. Уверена, что образование и воспитание неразрывно связаны. Нельзя воспитать не передавая знания, равно как и обратное.

За время работы классным руководителем у меня накопилось много идей и наработок. О форуме узнала из соцсетей и сразу приняла решение поучаствовать в нём.

Надеюсь, на форме пообщаться с коллегами из разных уголков моей многонациональной Родины. Поделиться с ними опытом работы и перенять у коллег что-то новое. Уверена, что форум — отличная площадка для этого», — рассказывает Аминат Дзаурова, учитель физики СОШ-ДС № 1 с. п. Кантышево.

«Выбор моей профессии был предопределен с самого детства. Еще с первого класса я мечтала стать педагогом. Хотела быть похожей на свою первую учительницу. Каждый день играла „в школу“ с воображаемыми учениками. Мне нравилось что-то объяснять, выставлять оценки в „журнал“.

Я люблю детей, люблю общаться с ними... Мой педагогический стаж составляет 13 лет. Из них седьмой год работаю и в роли классного руководителя.

И учитель, и классный руководитель работают над формированием личности, над решением общих образовательных и воспитательных задач. Просто у классного руководителя больше обязанностей. Главной функцией классного руководителя является оказание помощи в разрешении проблем во взаимоотношениях с учителями, родителями, одноклассниками, создание условий для развития духовных и физических сил детей, для раскрытия их способностей.

Общаясь с детьми, заряжаешься энергией, идеями. Это помогает найти в себе силы для решения проблем, вдохновиться на что-то новое, интересное. Чтобы стать хорошим классным руководителем, нужно идти в ногу со временем, постоянно повышать свой образовательный, методический, интеллектуальный уровень, любить детей, быть внимательным к ним, ответственным, быть хорошим тайм-менеджером (прежде всего для себя).

Что я жду от форума? Форум предоставит возможность узнать много нового, интересного, актуального. На форуме соберется тысяча лучших классных руководителей страны, общаясь с которыми можно будет поделиться своим опытом, а также получить бесценный опыт коллег из других регионов. Форум поможет ответить на многие вопросы воспитания и, надеюсь, вдохновит на новые творческие дела», — делится Хеди Картоева, классный руководитель 11 «А» класса ГБОУ «СОШ № 4 с. п. Экажево».

«Хороший классный руководитель — это человек, который не только обучает своего ученика, но и обучается сам. Эта работа подразумевает под собой постоянный рост и развитие. Именно поэтому я захотела принять участие в форуме классных руководителей. Я узнала о нем от заместителя директора по воспитательной работе и сразу приступила к отборочным этапам.

Меня привлекли оригинальные и интересные задания, благодаря которым я смогла посмотреть на себя со стороны и попробовать себя в чём-то новом.

Я думаю, что участие в очном этапе форума принесёт мне огромное количество впечатлений и знаний, ведь общаясь с классными руководителями со всех уголков нашей страны, я смогу обменяться с ними опытом и многому у них научиться», — говорит Зухра Могушкова, учитель английского языка гимназии № 1 г. Назрань.