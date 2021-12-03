«Поступило письмо, адресованное ингушскому народу, всем причастным к созданию мемориала памяти расстрелянных грузинских строителей, написанное Мариной Размадзе — сестрой одного из убитых рабочих Зураба Размадзе. В нем она выразила желание семьи принять участие в таком важном событии», — сказано в сообщении.

Размадзе призналась, что 1994-й год оказался самым тяжелым в их жизни, из-за страшной трагедии семья потеряла замечательного человека, верного, заботливого, порядочного, хорошо знающего и любящего свое дело.

«Будучи хорошим специалистом Зураб Размадзе вместе с другими грузинскими дорожниками помогал ингушскому правительству в строительстве Транскавказской автомобильной дороги. 26 мая 1994-го года восемь грузинских строителей зверски были расстреляны в окрестностях селения Алкун. С тех пор прошло 27 лет. И вот, совершенно случайно мы узнали, что в Сунженском районе Ингушетии вскоре открывается мемориальный комплекс в память о расстрелянных грузинских дорожниках», — сказано в письме.

Она сообщила, что семья глубоко тронута и взволнована известием об планах властей Ингушетии открыть мемориал, на котором высечены имена погибших дорожников на грузинском и русском языках.

От имени семьи и семей всех погибших, родных и близких, друзей и знакомых Размадзе благодарит ингушское правительство, авторов проекта, строителей и рабочих, всех, кто принимал участие в осуществлении этого благородного дела, за то, что не предали забвению самоотверженность грузинских строителей, и увековечили их память.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в предгорном ингушском селе Алкун благоустроен родник, возвели памятник грузинским дорожникам, строившим «Дорогу дружбы» и злодейски убитым 26 мая 1994 года.

Территорию оградили, проложили дорожку, установили скамейку, две плиты с именами восьми погибших на грузинском и русском языках.

Официальная церемония открытия мемориала состоится в ближайшее время.