Память

Письмо из Грузии

Семья одного из погибших при строительстве дороги грузинских рабочих приедет в Ингушетию на открытие памятника

0
Зураб Размадзе

Родственники одного из восьми рабочих из Грузии, погибших при строительстве «Дороги Дружбы» в 1994 году Зураба Размадзе, прибудут в Ингушетию для открытия памятника и благоустроенного родника в предгорной зоне, сообщается на странице администрации Сунженского района в социальной сети в Инстаграм.

«Поступило письмо, адресованное ингушскому народу, всем причастным к созданию мемориала памяти расстрелянных грузинских строителей, написанное Мариной Размадзе — сестрой одного из убитых рабочих Зураба Размадзе. В нем она выразила желание семьи принять участие в таком важном событии», — сказано в сообщении.

Размадзе призналась, что 1994-й год оказался самым тяжелым в их жизни, из-за страшной трагедии семья потеряла замечательного человека, верного, заботливого, порядочного, хорошо знающего и любящего свое дело.

«Будучи хорошим специалистом Зураб Размадзе вместе с другими грузинскими дорожниками помогал ингушскому правительству в строительстве Транскавказской автомобильной дороги. 26 мая 1994-го года восемь грузинских строителей зверски были расстреляны в окрестностях селения Алкун. С тех пор прошло 27 лет. И вот, совершенно случайно мы узнали, что в Сунженском районе Ингушетии вскоре открывается мемориальный комплекс в память о расстрелянных грузинских дорожниках», — сказано в письме.

Она сообщила, что семья глубоко тронута и взволнована известием об планах властей Ингушетии открыть мемориал, на котором высечены имена погибших дорожников на грузинском и русском языках.

От имени семьи и семей всех погибших, родных и близких, друзей и знакомых Размадзе благодарит ингушское правительство, авторов проекта, строителей и рабочих, всех, кто принимал участие в осуществлении этого благородного дела, за то, что не предали забвению самоотверженность грузинских строителей, и увековечили их память.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в предгорном ингушском селе Алкун благоустроен родник, возвели памятник грузинским дорожникам, строившим «Дорогу дружбы» и злодейски убитым 26 мая 1994 года.

Территорию оградили, проложили дорожку, установили скамейку, две плиты с именами восьми погибших на грузинском и русском языках.

Официальная церемония открытия мемориала состоится в ближайшее время.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Люди с ограниченными возможностями заслуживают глубокого уважения за целеустремленность — Калиматов
В памятный день 19 юнармейцам Ингушетии вручили медали доблести III степени
День неизвестного солдата — дата, объединяющая народ, считает Глава Ингушетии
Энергетики Ингушетии провели экскурсию на питающий центр «Плиево» для старшеклассников
В Ингушетии досрочно завершена реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги — 2021»
Президент России поручил разработать план действий из-за нового штамма коронавируса «омикрон»
Житель Ингушетии может отправиться в тюрьму за нападение на полицейского
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка к Всемирному дню борьбы со СПИДом
В Ингушетии за весь период умерло 428 человек с Covid-19
Судебные приставы Ингушетии взыскали с компании 100 тыс. рублей за нарушение большегрузом ПДД
Ингушский театр юного зрителя побывал со спектаклем в коррекционной школе города Сунжи

Главное

Яндекс.Метрика

 