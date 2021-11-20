«Парламент определил для себя очень много задач. Мы провели мониторинг законодательной базы и пришли к выводу, что для привлечения инвестиций необходимо внести дополнительные изменения в законодательную базу, нужно создать необходимые условия для привлечения преференций и госпрограмм для развития Ингушетии. Мы должны это делать, и настроены на работу», — сказал спикер.

Он также отметил, что члены СФ прониклись проблемами региона и со всей серьезностью отнеслись к тем вопросам, которые были вынесены на обсуждение в профильных комитетах Совета Федерации.

«В проекте постановления заключительного заседания сенаторов были обозначены все озвученные регионом проблемы, и я думаю, что должен быть положительный результат», — подчеркнул Тумгоев.

Высокую заинтересованность сенаторов в решении проблем региона отметил и председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин.

«В ходе работы шести комитетов были обсуждены вопросы именно проблемные, сенаторы заинтересованно искали решение этих вопросов. Самый главный вопрос по финансированию решался на заседании в комитете по бюджету. Было предложено рассмотреть возможность включить Ингушетию в список 10 республик, которым оказывается финансовая помощь как регионам с самым низшим коэффициентом финансовой обеспеченности. В Ингушетии он составляет 0,6 на человека», — сказал Сластенин.

Он также отметил, что проблемы, которые существуют в Ингушетии, они характерны не только для республики.

«Недофинансирование, отсутствие воды и водоотведения, наши проблемы также связаны со здравоохранением, с переходом на односменное обучение и с обеспечением горячего питания — это именно те вопросы, на которые сегодня обращает внимание и в первую очередь решает Президент страны Владимир Путин», — подчеркнул премьер-министр Ингушетии.

Сластенин особо отметил, что на комитете по бюджету в постановление по итогам заседание был включен вопрос о принятии индивидуальной программы развития Ингушетии до 2030 года.

«Были внесены предложения о возможности разработать отдельно программу развития республики до 2030 года. В комитетах конкретно рассматриваются возможности выделения денежных средств на водоотведение и строительство водозабора на реке Асса, транспортировку воды и водоотведение. Это вещи, необходимые для людей ежедневно», — подчеркнул премьер Ингушетии.

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым отметила большой потенциал республики, пообещав поддержку в создании условий для его раскрытия.

«У Ингушетии огромный потенциал, и нужно создать условия, чтобы этот потенциал был раскрыт. Надо, чтобы у людей повышались доходы, уровень жизни был выше, преобладали благополучие, комфортная среда. Настойчиво работайте с федеральными органами власти — это нужно. Мы со своей стороны окажем вам необходимую поддержку», — заявила Матвиенко.

В свою очередь Калиматов рассказал о социально-экономической ситуации в регионе и поблагодарил Совет Федерации за возможность представить Ингушетию на федеральной площадке.

«Те проблемы, которые у нас накопились, они сразу не решатся. Однако в решении той задачи, которую нам Владимир Владимирович Путин поставил в первую очередь — консолидация общества, решение социальных вопросов, мне кажется, что республика, особенно наши жители, показали свою зрелость», — отметил руководитель субъекта.

Как сообщал ранее премьер республики Владимир Сластенин, сенаторы предложили разработать новую экономическую программу для Ингушетии до 2030 года с учетом показателей безработицы, низкого уровня зарплат.

При этом глава ингушского правительства напомнил, что такая программа уже реализуется, в прошлом году она была принята для развития десяти территорий России.

Дни Ингушетии в Совете Федерации проходили 17-19 ноября. Помимо дискуссий на актуальные темы развития АПК, туризма, оказания финансовой поддержки региону, в СФ прошли выставки, презентация экономического потенциала субъекта и концерт с участием звезд ингушской эстрады.