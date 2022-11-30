Как сообщил газете «Ингушетия» министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов, важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения играет состояние улично-дорожной сети, и в регионе делается все возможное, чтобы маршруты детей были безопаснее.

«Рядом со школами, детскими садами, домами творчества обустраиваются пешеходные переходы, модернизируются светофоры, устанавливаются ограждения и т. д. Если знать и соблюдать правила дорожного движения, риск попасть в неприятную ситуацию минимизируется. А олимпиада «Безопасные дороги» ― это прекрасная возможность еще раз повторить эти правила, а для кого-то ― узнать что-то новое и что обязательно пригодится в будущем», — сказал Хаматханов.

По его словам, организаторам удалось разработать задания таким образом, чтобы каждый участник олимпиады смог проверить свои знания о том, как адекватно оценивать ситуацию дорожного движения, как соблюдать ПДД для пешехода, велосипедиста, пассажира транспортного средства, а также узнать особенности использования средств индивидуальной мобильности. Детей научили, как важно использовать светоотражающие элементы.

Как уточнили нашему изданию в пресс-службе Минавтодора, олимпиада проводится уже третий год подряд и набирает всё большую популярность. В республике в ней приняли участие 45 тыс. 273 школьника.

Ученик 4 класса школы № 11 Назрани Целоев Ахмед справился с заданиями без ошибок.

«Мы в классе часто повторяем правила поведения на дороге, даже сами готовим памятки по безопасности дорожного движения, ― рассказал Ахмед. ― В этом году мне особенно понравились задания для велосипедистов и о том, какие правила безопасности нужно соблюдать во дворе».

Выполнить задания онлайн-состязания можно было и дома вместе с родителями. Таким образом, мамы и папы могли не только увлекательно провести время с детьми, но и освежить в памяти правила дорожного движения, а возможно, и узнать что-то новое.

«Второй год вместе с сыном выполняли задания олимпиады «Безопасные дороги». В этом году он пошел в новую школу, поэтому важно было проговорить сценарии поведения на дороге и во дворе. Здорово, что такая олимпиада есть! Она очень помогает и нам, молодым родителям», ― прокомментировала мама школьника из Магаса Евлоева Хава.

По окончании мероприятия участники получили памятные сертификаты, грамоты и дипломы победителей.

Напомним, в этом году Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходила с 1 по 27 ноября. Ее организаторами выступили Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».