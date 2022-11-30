Олимпиада набирает все большую популярность
Школьники Ингушетии поучаствовали в онлайн-олимпиаде по правилам поведения на дороге
Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», проходившая на образовательной платформе «Учи. ру», завершена. Мероприятие организовано при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Как сообщил газете «Ингушетия» министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов, важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения играет состояние улично-дорожной сети, и в регионе делается все возможное, чтобы маршруты детей были безопаснее.
«Рядом со школами, детскими садами, домами творчества обустраиваются пешеходные переходы, модернизируются светофоры, устанавливаются ограждения и т. д. Если знать и соблюдать правила дорожного движения, риск попасть в неприятную ситуацию минимизируется. А олимпиада «Безопасные дороги» ― это прекрасная возможность еще раз повторить эти правила, а для кого-то ― узнать что-то новое и что обязательно пригодится в будущем», — сказал Хаматханов.
По его словам, организаторам удалось разработать задания таким образом, чтобы каждый участник олимпиады смог проверить свои знания о том, как адекватно оценивать ситуацию дорожного движения, как соблюдать ПДД для пешехода, велосипедиста, пассажира транспортного средства, а также узнать особенности использования средств индивидуальной мобильности. Детей научили, как важно использовать светоотражающие элементы.
Как уточнили нашему изданию в пресс-службе Минавтодора, олимпиада проводится уже третий год подряд и набирает всё большую популярность. В республике в ней приняли участие 45 тыс. 273 школьника.
Ученик 4 класса школы № 11 Назрани Целоев Ахмед справился с заданиями без ошибок.
«Мы в классе часто повторяем правила поведения на дороге, даже сами готовим памятки по безопасности дорожного движения, ― рассказал Ахмед. ― В этом году мне особенно понравились задания для велосипедистов и о том, какие правила безопасности нужно соблюдать во дворе».
Выполнить задания онлайн-состязания можно было и дома вместе с родителями. Таким образом, мамы и папы могли не только увлекательно провести время с детьми, но и освежить в памяти правила дорожного движения, а возможно, и узнать что-то новое.
«Второй год вместе с сыном выполняли задания олимпиады «Безопасные дороги». В этом году он пошел в новую школу, поэтому важно было проговорить сценарии поведения на дороге и во дворе. Здорово, что такая олимпиада есть! Она очень помогает и нам, молодым родителям», ― прокомментировала мама школьника из Магаса Евлоева Хава.
По окончании мероприятия участники получили памятные сертификаты, грамоты и дипломы победителей.
Напомним, в этом году Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходила с 1 по 27 ноября. Ее организаторами выступили Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».