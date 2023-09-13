Проект дает возможность пройти тестирование и диагностику, получить методические рекомендации в построении дальнейшей профессиональной траектории. Предусмотрен закрытый контур, доступ к которому получают участники от школ с 6 по 11 класс, и открытый контур, который доступен любому желающему.

«Вы прямо сейчас можете вместе с ребенком зайти в «примерочную» профессий и начать совместно подбирать профессию в зависимости от интересов и предпочтений ребенка. В разделе «Для родителей» можно ознакомиться, как лучше организовать профориентацию и пройти битесты — тесты для родителей и ребенка, которые нацеливают на поиск совместных решений. А можете поговорить о том, какая из профессий будущего больше привлекает вашего ребенка и почему», — сообщили авторы проекта.

По их словам, для этого надо открыть «Каталог профессий будущего» и выберите интересующие его сферы деятельности. Проект нацелен на практическую профориентацию, поэтому каждый зарегистрированный школьник сможет пройти 3 этапа профориентации: профориентационный урок; онлайн-тестирование и групповую консультацию с педагогом-навигатором; практические мероприятия для профориентации.

Путь в проекте на первом этапе начинается со Всероссийского профориентационного урока, на котором школьники вместе с педагогом-навигатором обсуждают, что такое профессиональная самореализация, зачем и как к ней идти. Методика уроков отличается в зависимости от возраста участников. Так, для 6-7 классов важно поговорить о том, как выбирать профессию и что это очень увлекательно. В 8-9 классах поговорить, как устроено профессиональное образование и какие преимущества и недостатки несет в себе обучение в колледже или вузе, а для 10-11 классов — сделать акцент на выборе направлений подготовки. Каждый урок состоит из видео и интерактивной работы, он проходит очно или онлайн.

Следующий шаг в проекте — это тестирование, которое проходит на базе школы (или дома). С его помощью подросток поймет, какие ориентиры при выборе профессии актуальны для него, насколько он готов к выбору профессии, какие у него склонности (интересы, способности, личностные черты). И в результате он разберется, какие профессиональные направления ему более всего подойдут и что стоит развивать, чтобы стать профессионалом. Ученик пройдет 3 теста: «Почему я выбираю профессию?», «Как я выбираю?» и «Что я выбираю?». Эти тесты создали тестологи и методисты, возрастные психологи, ученые из МГУ имени М. В. Ломоносова. Тесты разделены на возрастные группы — 6-7, 8-9 и 10-11 классы. Результаты, которые сохранятся в его личном кабинете, школьник обсудит на беседе с педагогом-навигатором, который порекомендует школьнику, в каких профессиональных пробах стоит участвовать и на чем сконцентрировать внимание.

Профессиональные пробы, то есть пробы профессий на практике — это этап профориентации, значение которого нельзя переоценить. Когда подросток попробует сыграть на сцене как актер, или создаст свой первый проект ландшафтного дизайна, или поработает над задачей, которую решает digital-маркетолог, то получит субъективный опыт в профессии и точно поймет, хочет он этим заниматься в дальнейшем или нет. Для того, чтобы ребята смогли примерить на себя работу в разных профессиях, в проекте организованы профессиональные пробы в колледжах и на предприятиях каждого региона. А еще школьники смогут участвовать в мультимедийных выставках-практикумах по всей стране.