Организаторы уникальной площадки намерены раскрыть талантливых детей. Учащиеся из разных субъектов Российской Федерации получают шанс представить свои разработки и ощутить поддержку в их реализации. Отмечается, что в конкурсе принимают участие школьники 5-11 классов, а также студенты 1-2 курсов техникумов и колледжей, увлеченные изучением естественно-математических наук и изобретательством. В Благотворительном фонде Андрея Мельниченко называют таких школьников и студентов будущим России.

Как сообщили газете «Ингушетия» в оргкомитете конкурса, за пять лет реализации проекта были достигнуты большие успехи. Детище благотворителей выросло из внутреннего мероприятия для воспитанников образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко до площадки всероссийского уровня, на которой представлены лучшие исследовательские и инженерные проекты юных талантов. В 2022 году для участия в V Детском научном конкурсе было заявлено более 300 исследовательских, инженерных и IT-проектов из 45 регионов страны, в том числе из Республики Ингушетия.

«Этот конкурс останется во мне ещё долгое время, такой опыт нельзя просто описать словами, это надо прочувствовать. Особенно было приятно побеседовать с профессионалами, членами жюри, и услышать у них ответы на ваши вопросы», — поделился один из прошлых участников конкурса. Действительно, по опыту прошлого года, с ребятами своими знаниями охотно делились члены жюри, в которое входил даже член-корреспондент РАН. Организаторам мероприятия, об этом говорили все, удалось создать атмосферу доверия и сотрудничества, в которой можно было обсуждать проблемные вопросы и сообща искать на них ответы, просить совета и получать помощь.

С позапрошлого года Детский научный конкурс пополнил перечень олимпиад и конкурсов Министерства просвещения Российской Федерации, для лауреатов которых предусмотрены различные формы поощрения и поддержки, включая дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы. С 2023 года к проведению конкурса активно подключилась Российская академия наук.

«Поддержка ДНК Российской академией наук — это не только признание нашего конкурса, но и уникальная возможность для его участников получить рекомендации настоящих ученых, поговорить с ними на равных», — подчеркнула исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко, председатель оргкомитета ДНК-2024 Елена Чернышкова.

Сообщается, что конкурс проводится в несколько этапов. Отборочный этап ДНК-2024 пройдет с 13 по 30 ноября в гибридном формате на базе образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко, успешно работающих во многих регионах России. По его итогам станут известны исследовательские, инженерные и IT-проекты школьников и студентов, которые представят в финале.

Заключительный этап VI Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко состоится зимой следующего года, в феврале, в очном формате. Победителям и призерам вручат медали, дипломы, ценные призы и окажут грантовую поддержку их проектам.

Подать заявку на участие в отборочном этапе VI Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко необходимо до 6 ноября 2023 года по электронной почте DNK@aimfond. ru. С подробной информацией об условиях проведения ДНК-2024 можно познакомиться на сайте https://dnk. aimfond. ru/.

Напомним, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко — это частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах. Для этого Фондом создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.