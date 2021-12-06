Система быстрых платежей: быстро, удобно, надежно

Что такое Система быстрых платежей?

Система быстрых платежей (СБП) — это сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно, без праздников и выходных. Комиссии за такие переводы низкие или вовсе отсутствуют. Деньги можно переводить как другому человеку, так и самому себе на счет в любом банке. Это удобно для тех, кто пользуется несколькими картами. К системе уже подключены более 200 банков, включая крупнейшие. СБП также позволяет оплачивать покупки по QR-коду и получать выплаты от организаций.

Как работает система?

Чтобы подключить СБП, нужно зайти в настройки в своем мобильном банке, найти вкладку «Система быстрых платежей» и подключить входящие и исходящие переводы.

Если отправитель и получатель подключены к СБП, перевод будет бесплатным (в пределах ежемесячной суммы — до 100 тысяч рублей). Чтобы совершить перевод, зайдите в мобильное приложение своего банка и выберите в меню «Перевод по номеру телефона». Введите номер получателя вручную или выберите из контактов своего телефона и укажите сумму перевода. Выберите банк, в который нужно перевести деньги. Вы увидите на экране информацию о переводе: сумму, размер комиссии, которую ваш банк может взимать за перевод, а также имя, отчество и первую букву фамилии получателя. Проверьте, верно ли указаны все данные и подтвердите перевод. Через несколько секунд вам придет уведомление о списании и деньги поступят на счет получателя. По такой же схеме можно перевести деньги и на свой счет в другом банке.

В чем отличие СБП от других межбанковских переводов?

Для перевода денег по СБП нужны только номер телефона получателя и название банка, в котором у него открыт счет. Вам не придется узнавать номер карты или переживать из-за возможных ошибок при вводе реквизитов счета. Перевод займет несколько секунд. Тогда как обычный межбанковский перевод по номеру счета или карты иногда идет несколько рабочих дней. Если у получателя счета в разных банках, он может заранее закрепить то учреждение, через которое хочет получать переводы через СБП. Это можно сделать, например, в личном кабинете на сайте банка или в мобильном приложении. Тогда отправитель сможет сразу понять, в какой банк доступен перевод: в списке напротив такого банка он увидит пометку «Выбран получателем».

Каковы комиссии за переводы по системе?

Комиссии за переводы по СБП значительно ниже, чем при обычных банковских переводах. До 100 тысяч рублей в месяц можно переводить бесплатно. Если сумма больше — банки вправе брать только 0,5% от суммы перевода, но не более полутора тысяч рублей за операцию. Размер комиссии следует уточнить на сайте своего банка.

Как отменить ошибочный перевод?

Отозвать перевод по номеру телефона нельзя. Деньги зачисляются получателю за несколько секунд. Поэтому важно перед отправкой платежа внимательно проверить номер телефона и имя получателя, а также сумму перевода. Если вы по ошибке отправили не ту сумму или не на тот номер, то сможете вернуть деньги только с согласия получателя и его банка. В этом случае придется обратиться в свой банк и уточнить порядок действий в подобных ситуациях.

Насколько безопасна система?

Как заверили нас в региональном отделении Банка России, мегарегулятор тщательно контролирует соблюдение банками требований по защите информации. Это относится и к банкам-участникам Системы быстрых платежей.

«Но не следует забывать, что злоумышленники постоянно изобретают новые способы кражи денег со счетов. Поэтому следует соблюдать правила кибербезопасности, чтобы защитить свои деньги от преступников. В случае проблем с переводом необходимо оперативно обратиться в свой банк. Система быстрых платежей надежно защищена от мошенников», — сказал Магомед-Бек Ужахов, управляющий Отделением-НБ республика Ингушетия.