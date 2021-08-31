Об этом во время пленарного заседания правительства под председательством Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова сообщил начальник управления организации проектной деятельности администрации Главы и правительства Бекхан Мальсагов.

В то же время средний процент готовности объектов капитального строительства составляет 48-53%.

Также из 11 млрд 978 млн рублей от предусмотренного объема бюджета региональных проектов законтрактовано 9 млрд 780 млн рублей, или 82%.

В настоящее время всего подписано 116 контрактов, из них — 96 государственных и 20 муниципальных контрактов, а также 7 соглашений по линии Минсельхоза и Минэкономики Ингушетии. При этом кассовое исполнение — более 3 млрд, что означает 29% от общего объема средств.

По словам Мальсагова, региональным Минстрою, Минтруду, Минприроды, Минздраву, Минсельхозу, Минкультуры, Минэкономразвития и Минспорту подготовлен и начислен к оплате объем средств в размере 706 млн руб.

Руководитель управления также выделил вопросы, затрудняющие реализацию нацпроектов, один из которых — ситуация с растущими ценами на строительные материалы, повлиявшая на строительство детских садов и школ в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование».

Заслушав доклад, Калиматов дал соответствующие поручения, в том числе представить подробный отчет, где будет расписан весь этап задержки кассового исполнения.

«Нацпроекты должны интересовать всех. Каждый министр должен относиться к этому вопросу серьезно и держать их исполнение под контролем», — заключил Глава республики.

Напомним, что Ингушетия участвует в реализации 43 региональных проектов в рамках Указа Президента РФ по национальным проектам.