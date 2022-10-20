Складское оборудование: самоходные тележки

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Современный рынок складского оборудования представляет большое количество специальной техники, благодаря которой можно рационально использовать площади складов, а также управлять процессами, связанными со складированием грузов.

Среди всего разнообразия такого рода устройств выделяются такие приспособления для транспортировки грузов, как самоходная тележка купить которую можно в компании «Адванта-М». В нашей статье речь пойдет именно о таких тележках.

Общее описание самоходных тележек

Встречаются разные модели самоходных тележек, но при этом общие конструктивные особенности у них совершенно одинаковые. Они включают три основных составляющих:

  • рабочая часть, в качестве которой в большинстве случаев служат вилы;
  • моторно-батарейный отсек;
  • система управления.

Прогресс не стоит на месте, и самоходные тележки также подвержены эволюции. Заметным результатом модификации самоходных тележек является привод, работающий на переменном токе. Он довольно экономичен, удобен в обслуживании и имеет отличные параметры крутящегося момента. Эти новшества цепной реакцией повлекли за собой совершенствование других узлов, как, например, элементы подвески и рукоятки управления.

Разновидности самоходных тележек

Самоходные тележки подразделяются на несколько вариантов по исполнению и типу эксплуатации:

  1. Оператор идет за тележкой, осуществляя управление при помощи специальной рукоятки.
  2. Оператор стоит на специальной платформе. Как правило, такими тележками транспортируют паллеты в небольших помещениях.
  3. Самоходная тележка, снабженная кабиной для рабочего.

Последняя модель считается самой эффективной. Такие тележки снабжены мощной аккумуляторной батареей, обладают сравнительно высокой скоростью и большой высотой подъема груза.

Преимущества и недостатки самоходных тележек

Главным достоинством самоходных тележек признаны высокая грузоподъемность и возможность довольно быстро производить погрузочно-разгрузочные работы:

  • максимальная грузоподъемность – до 3-х тонн;
  • подъем вил – 0,2 м;
  • скорость передвижения с грузом – 5-10 км/ч.

Помимо перечисленных достоинств, самоходные тележки имеют следующие плюсы:

  1. Мощное тяговое усилие, благодаря которому тележка может работать на наклонной поверхности.
  2. Наличие электрогидравлики, благодаря чему снижается физическая нагрузка на оператора.
  3. Срок службы тележки – до 5 лет и более.

Минусы самоходных тележек

Недостатки самоходных тележек не настолько существенны, но, тем не менее, они есть:

  • эксплуатируются только на полах с особым покрытием;
  • требуют широких проходов между стеллажами;
  • невозможность эксплуатации в помещениях с полами, не выносящими высокую нагрузку.

Однако, несмотря на имеющиеся недостатки, самоходные тележки остаются незаменимым складским оборудованием, пользующимся огромной популярностью.

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