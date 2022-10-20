Складское оборудование: самоходные тележки
Современный рынок складского оборудования представляет большое количество специальной техники, благодаря которой можно рационально использовать площади складов, а также управлять процессами, связанными со складированием грузов.
Среди всего разнообразия такого рода устройств выделяются такие приспособления для транспортировки грузов, как самоходная тележка купить которую можно в компании «Адванта-М». В нашей статье речь пойдет именно о таких тележках.
Общее описание самоходных тележек
Встречаются разные модели самоходных тележек, но при этом общие конструктивные особенности у них совершенно одинаковые. Они включают три основных составляющих:
- рабочая часть, в качестве которой в большинстве случаев служат вилы;
- моторно-батарейный отсек;
- система управления.
Прогресс не стоит на месте, и самоходные тележки также подвержены эволюции. Заметным результатом модификации самоходных тележек является привод, работающий на переменном токе. Он довольно экономичен, удобен в обслуживании и имеет отличные параметры крутящегося момента. Эти новшества цепной реакцией повлекли за собой совершенствование других узлов, как, например, элементы подвески и рукоятки управления.
Разновидности самоходных тележек
Самоходные тележки подразделяются на несколько вариантов по исполнению и типу эксплуатации:
- Оператор идет за тележкой, осуществляя управление при помощи специальной рукоятки.
- Оператор стоит на специальной платформе. Как правило, такими тележками транспортируют паллеты в небольших помещениях.
- Самоходная тележка, снабженная кабиной для рабочего.
Последняя модель считается самой эффективной. Такие тележки снабжены мощной аккумуляторной батареей, обладают сравнительно высокой скоростью и большой высотой подъема груза.
Преимущества и недостатки самоходных тележек
Главным достоинством самоходных тележек признаны высокая грузоподъемность и возможность довольно быстро производить погрузочно-разгрузочные работы:
- максимальная грузоподъемность – до 3-х тонн;
- подъем вил – 0,2 м;
- скорость передвижения с грузом – 5-10 км/ч.
Помимо перечисленных достоинств, самоходные тележки имеют следующие плюсы:
- Мощное тяговое усилие, благодаря которому тележка может работать на наклонной поверхности.
- Наличие электрогидравлики, благодаря чему снижается физическая нагрузка на оператора.
- Срок службы тележки – до 5 лет и более.
Минусы самоходных тележек
Недостатки самоходных тележек не настолько существенны, но, тем не менее, они есть:
- эксплуатируются только на полах с особым покрытием;
- требуют широких проходов между стеллажами;
- невозможность эксплуатации в помещениях с полами, не выносящими высокую нагрузку.
Однако, несмотря на имеющиеся недостатки, самоходные тележки остаются незаменимым складским оборудованием, пользующимся огромной популярностью.