Скоропостижно скончался заместитель главы Миннаца Ингушетии Гилани Паров

Паров Гилани Сулейманович родился 26 ноября 1959 года в селе Сурхахи Назрановского района ЧИАССР. После школы, в 1982 году окончил Горский сельскохозяйственный институт во Владикавказе по специальности «Зооинженер». В 2001 году — академию труда и социальных отношений в Москве по программе «Менеджмент в социальной сфере».

Несколько раз повышал свою квалификацию — в академии труда и социальных отношений по основным направлениям контрольно-ревизионной деятельности Фонда социального страхования Российской Федерации; академии труда и социальных отношений по направлению «Страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний»; академии труда и социальных отношений по направлению «Вопросы применения законодательных и нормативных правовых актов РФ, регулирующих обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Прошел курс подготовки в российском фонде свободных выборов по теме: «Правовые аспекты участия политических партий в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Гилани Паров работал корреспондентом редакции газеты «Знамя труда» ЧИАССР с 1987 по 1989 года. В 1992 году организовывал республиканский комитет профсоюза работников сельского хозяйства Ингушетии.

С 1994 года по 2003 года работал заместителем управляющего регионального отделения Фонда социального страхования России по республике. С декабря 2017 года по июль 2018 года — заместитель министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии. С июля 2018 года по март 2019 года — помощник главы Миннаца. С марта 2019 года — вновь был назначен заместителем министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона.

Участвовал в выборах в Госдуму России от Аграрной партии России. Работал помощником депутата — руководителя фракции Аграрной партии России в Государственной Думе.

Гелани Паров — отец шестерых детей.

Дала гешт долда цунна! Дала къахетам болба!