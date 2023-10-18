Скоростной мобильный интернет МегаФона пришел в ставропольские села

Покрытие сети LTE расширилось на территории как краевой столицы, так и небольших поселений региона. Высокоскоростной интернет появился и в маленьком поселке Новоизобильном. С середины ХХ века он известен большими урожаями зерна. Однако проживает здесь постоянно всего 1300 жителей. За первый месяц с момента запуска телеком-оборудования объем расходуемого интернет-трафика достиг порядка 300 Гб. Этого хватило бы, чтобы 194 раза загрузить фильм «Поднятая целина», снятый неподалеку от поселка.

Кроме того, количество базовых станций LTE удвоилось в Кочубеевском и Новоалександровском округах, быстрый интернет появился в садовых и дачных товариществах недалеко от краевой столицы. Высокая скорость и качественный голосовой сервис также стали доступны и на месте проведения ярмарки в Изобильном. Теперь, приезжая за покупками, абоненты МегаФона всегда будут на связи с близкими.

«В развитии сети на Ставрополье мы уделяем внимание как небольшим населенным пунктам, так и городам-курортам, куда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов. МегаФон расширил LTE на территории всех Кавказских Минеральных Вод, а скорость мобильного интернета выросла за последние 2 года на 10%. Благодаря этому каждый турист, приезжающий на Ставрополье, может поделиться своими фото- и видеовпечатлениями в мессенджерах и социальных сетях», — прокомментировал директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

По итогам независимого исследования международной компании Ookla, мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым на Ставрополье. Медианная скорость скачивания в крае составила 35 Мбит/с, а в Пятигорске рекордные 45 Мбит/с.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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