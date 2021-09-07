В торжественном мероприятии приняли участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов, начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, руководитель Южной дирекции скоростного сообщения Валерий Борисов. Для жителей и гостей республики была подготовлена концертная программа от творческих коллективов республики, а также ярмарка товаров местных производителей. В зале ожидания играл оркестр народных инструментов госфилармонии имени Хамхоева.

«Открытие сообщения с Минеральными Водами — это большой подарок всем жителям республики. Новый поезд, кроме всего прочего, удобен для курортников, студентов, расширяются возможности для развития туризма. Тысячи наших людей смогут теперь без проблем осуществить поездку в одном из лучших поездов РЖД», — подчеркнул в своем выступлении Глава региона.

Он также поблагодарил представителей РЖД за поддержку данного проекта и его воплощение в жизнь совместными усилиями. Руководитель субъекта выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество, отметив, что у региона еще много перспектив для развития инфраструктуры, много планов и идей расширения сообщения с регионами, над которыми нужно работать.

Сергей Задорин в свою очередь сообщил, что решение о запуске нового поезда руководство компании принимало, опираясь на острую потребность в улучшении транспортной доступности Ингушетии с соседними регионами. График движения «Ласточки» сформировали так, чтобы поездка для пассажиров по полному маршруту проходила быстрее, чем обычно, и предполагала возможность пересадки на поезда других направлений.

Он также заявил, что Российские железные дороги совместно с руководством региона прорабатывают новые маршруты, востребованные среди жителей Ингушетии.

В частности, прорабатывается маршрут до Кисловодска, а также в будущем «Ласточки» могли бы отправляться из города Сунжи, но для этого необходимо обустройство соответствующей инфраструктуры на участке пути «Назрань — Слепцовская», реконструкция станции Слепцовская и строительство железнодорожного вокзала в Сунже, что власти намерены осуществить.

«Кисловодск мы сейчас уже рассматриваем, потому что прибывает «Ласточка» из Назрани в Минводы, и если наш опрос приведет к тому, что это будет удобно нашим пассажирам, то там просто происходит стыковка с поездом, который идет дальше на Кисловодск. Если мы увидим, что будет большой поток отсюда на Кисловодск, то никакой особой проблемы, думаю, у нас не будет, продлить поезд до Кисловодска», — сказал Задорин.

В ходе церемонии Валерий Борисов вручил памятные билеты первых пассажиров Махмуд-Али Калиматову и Сергею Задорину.

Пассажиры первого рейса «Назрань — Минводы» скоростного поезда также получили приятный бонус от властей Ингушетии. Правительство региона выкупило 150 из 300 билетов для раздачи пассажирам из числа учащихся и студентов, отправляющихся по маршруту.

После торжественной части Борисов провел экскурсию по подвижному составу электропоезда для почетных гостей. Глава Ингушетии, начальник СКЖД, представители администрации, Северо-Кавказской железной дороги и СМИ прошли в салон первого вагона. В ходе осмотра Калиматов и Задорин прошли в кабину машиниста. По завершении экскурсии они пообщались с представителями масс-медиа.

С 8 сентября «Ласточка» будет курсировать ежедневно, отправляясь из Назрани в 04:20 утра и прибывая в 07:06 в пункт назначения. В обратном направлении из Минеральных Вод поезд будет отправляться в 21:00 и приезжать в 23:38. Остановки предусмотрены на станциях Котляровская, Прохладная, Аполлонская и Георгиевск. Поездка займет 2,5 часа, тогда как сегодня это время на автотранспорте составляет 4 часа.

Расписание составлено таким образом, чтобы пассажирам было удобно делать пересадку в Минеральных Водах на «Ласточки» сообщением с Краснодаром и Ростовом-на-Дону, а также пригородный поезд до Кисловодска.

Для комфортного проезда поезд оснащен системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, возможностями для зарядки мобильных устройств, площадками для крупногабаритного багажа, специальными модулями, адаптированными для нужд маломобильных пассажиров.

Кроме того, для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифы. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте от 10 до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» обратный билет обойдется на 20% дешевле. Тариф «День рождения» дает пассажиру-имениннику возможность купить билеты со скидкой 30% для себя и троих сопровождающих (при условии единовременной покупки).

Также стоит отметить, что в связи с запуском поезда принимаются дополнительные меры безопасности населения с учетом наличия нерегулируемых железнодорожных переездов, так как «Ласточка» движется с высокой скоростью. Минстроем совместно с Минимуществом, администрацией города и железнодорожной станцией Назрань предусмотрено строительство ограждения от крупного рогатого скота, который может стать помехой для движения поезда и привести к трагическим последствиям.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», новый железнодорожный маршрут организован по итогам встречи Главы республики Махмуд-Али Калиматова с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным 11 марта текущего года.