Благодарность — понятие многогранное... Это и эмоции, которые мы испытываем в ответ на добро. И практика для развития способности ценить всё хорошее, что есть в жизни, ощущая внутри эти самые эмоции. И реакция в ответ на благо, выраженная словами и действиями.

В Международный день «спасибо», который отмечался 11 января, многим хочется выразить слова благодарности и признательности за ту или иную помощь, оказанную им. Так, в редакцию нашей газеты пришло письмо от администрации ГБОУ «СОШ № 5 г. Назрань» со словами благодарности в адрес сенатора Белана Хамчиева.

«Коллектив педагогов, родителей и учеников ГБОУ «СОШ № 5 г. Назрань» выражают искренние слова благодарности за оказанную спонсорскую помощь для приобретения необходимой мебели в актовый зал нашей школы, которая так важна для воспитательного и образовательного процесса, чтобы закладывать фундамент прочных и глубоких знаний на этапе школьного образования.

Желаем Вам, Белан Багаудинович, здоровья, интересных замыслов и их благополучных воплощений, ярких значительных событий, личного счастья и дальнейшего процветания в Вашей работе».