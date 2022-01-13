Смартфоны в Ингушетии возглавили рейтинг технологичных подарков к Новому году

Рост спроса на потребительскую электронику традиционно приходится на вторую половину декабря. В этом году россияне отложили покупку подарков на последние выходные перед праздниками — 25 и 26 декабря в сети МегаФон Ритейл был зафиксирован пик продаж.

Самыми востребованными брендами в республике стали смартфоны Samsung и Xiaomi, на них приходится 76% всех покупок. Остальные марки суммарно составляют не более 24% продаж.

При этом топ самых популярных моделей телефонов в регионе выглядит так:

1. Xiaomi Redmi 10;

2. Xiaomi Redmi 9A;

3. Realme C21Y;

4. Samsung Galaxy A12;

5. Xiaomi Redmi 9С.

Общероссийские продажи гаджетов во второй половине декабря выросли на 35% в штучном выражении и на 41% в денежном. Самой быстрорастущей категорией стали умные колонки — продажи этих устройств накануне Нового года увеличились на 134%.

На первом месте федерального рейтинга новогодних подарков находятся смартфоны — на них приходится наибольшая доля продаж. Во второй половине декабря популярность этой категории товаров увеличились на 40%. Самыми желанными брендами стали Samsung, Xiaomi и Apple, а модели — Samsung A22s, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12.

Беспроводные наушники заняли вторую строчку в списке популярных технологичных подарков по России. Перед Новым годом спрос на этот тип устройств вырос на 85%. В лидерах продаж JBL, Honor и Xiaomi.

Третье место заняли умные часы, интерес к этой категории товаров увеличился на 33%. Самыми востребованными брендами стали Apple, Amazfit, Huawei — на них пришлось более 80% продаж всех смарт-часов.