«Смертные» адреса?

Эта печальная история вспомнилась из-за другого, я бы сказал, не менее удивительного явления, распространенного в Ингушетии: нежелания хозяев торговых точек крепить таблички с адресами.

Интересно, какие предрассудки заставляют их игнорировать «идентификацию» зданий? Ну, все тут вывешено, от идиотской рекламы рябит в глазах! Все, кроме адресов.