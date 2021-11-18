Фотофакт

«Смертные» адреса?

0

Говорят, в годы ВОВ многие красноармейцы из-за суеверия отказывались носить с собой медальоны с личными данными. И не удивительно: дело в том, что их называли «медальонами смерти».

Эта печальная история вспомнилась из-за другого, я бы сказал, не менее удивительного явления, распространенного в Ингушетии: нежелания хозяев торговых точек крепить таблички с адресами.
Интересно, какие предрассудки заставляют их игнорировать «идентификацию» зданий? Ну, все тут вывешено, от идиотской рекламы рябит в глазах! Все, кроме адресов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Путин предложил увеличить прожиточный минимум в России в 2022 году на 8,6%
Количество безработных в Ингушетии с октября 2020 года сократилось на 37%
Для лесовосстановления на общей площади свыше 2,5 тыс. га Ингушетии необходимо 100 млн руб.
Власти Ингушетии рассчитывают на развитие грузовых авиаперевозок в страны Ближнего Востока
Артисты Ингушского ТЮЗа готовят новый спектакль по мотивам биографии Асият Тутаевой
Строительство еще 5 школ будет начато в текущем году в Ингушетии
Сенаторы намерены посетить Ингушетию и на месте изучить проблемы социальной сферы
Сенаторы предлагают рассмотреть возможность принятия индивидуальной программы развития Ингушетии
По программе «Чистая вода» Ингушетии в течение трех лет выделят более 850 миллионов руб.
Абти Яндиева избрали вице-президентом Федерации спортивной борьбы Ингушетии
В Джейрахском районе Ингушетии планируется благоустроить 70 мест отдыха

Главное

Яндекс.Метрика

 