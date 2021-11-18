«Смертные» адреса?
Говорят, в годы ВОВ многие красноармейцы из-за суеверия отказывались носить с собой медальоны с личными данными. И не удивительно: дело в том, что их называли «медальонами смерти».
Эта печальная история вспомнилась из-за другого, я бы сказал, не менее удивительного явления, распространенного в Ингушетии: нежелания хозяев торговых точек крепить таблички с адресами.
Интересно, какие предрассудки заставляют их игнорировать «идентификацию» зданий? Ну, все тут вывешено, от идиотской рекламы рябит в глазах! Все, кроме адресов.